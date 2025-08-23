قاعدة البيانات الرئيسة التابعة لشركة "غوغل" تتعرض للقرصنة



وذكرت صحيفة " ميل" ، السبت، أن مجموعة القراصنة المعروفة باسم "شايني هانترز" تمكنت من التسلل إلى قاعدة بيانات "غوغل" التي تدار عبر منطقة سحابية، بعد أن خدعوا موظفا في الشركة، حزيران الماضي. تعرضت قاعدة البيانات الرئيسة التابعة لشركة " " للقرصنة، واستطاع الوصول إلى بيانات 2.5 مليار مستخدم لتطبيق "جيميل".وذكرت صحيفة " ميل" ، السبت، أن مجموعة القراصنة المعروفة باسم "شايني هانترز" تمكنت من التسلل إلى قاعدة بيانات "غوغل" التي تدار عبر منطقة سحابية، بعد أن خدعوا موظفا في الشركة، حزيران الماضي.

وأوضحت أن القراصنة سرقوا كما هائلا من الملفات التجارية، تتضمن أسماء الشركات وتفاصيل الاتصال بالعلماء، إلا أن شركة "غوغل" لا تعتقد أن كلمات المرور قد شملتها عملية السرقة.



ومنذ ذلك الحين بدأ القراصنة باستخدام هذه البيانات لإجراء مكالمات هاتفية مزيفة، وإرسال رسائل بريد إلكتروني خبيثة للعملاء، في محاولة للوصول إلى حساباتهم ومعلوماتهم الشخصية. (سكاي نيوز عربية)