"روبوت" يدخل عالم الطاقة الشمسية.. ماذا يفعل؟

تمكنت شركة "سيف روبوتكس" (Civ Robotics) من تلبية الحاجة لآلية تسرّع عملية بناء مزارع الطاقة الشمسية، بالاعتماد على أحدث روبوتاتها.

وتعتمد هذه الطريقة على "سيف دوت" (Civ Dot) الذي يأتي في تصميم بأربع عجلات مصممة خصيصاً للسير في المناطق الوعرة وغير الممهدة، وذلك إلى جانب اعتماده على تقنيات الخاصة بالشركة، وفق تقرير لشبكة "CNBC".



ويقوم الروبوت بفحص الأرض واختيار نقاط تثبيت بناء على الخرائط التي يتم تزويد نظام الروبوت بها، مما يقلل الحاجة لعمالة بشرية لتحديد نقاط تثبيت الأعمدة المعدنية الخاصة بألواح الطاقة الشمسية.





ويمتاز الروبوت بقدرته على وضع العلامات حتى 3 آلاف نقطة يوميا، بمعدل دقة يصل إلى 8 ميليمترات دون التأثر بالعوامل الجوية المختلفة، والتي قد تؤثر على دقة مثل هذه العمليات في العادة.