تكنولوجيا وعلوم

"روبوت" يدخل عالم الطاقة الشمسية.. ماذا يفعل؟

Lebanon 24
24-08-2025 | 05:00
Doc-P-1408258-638915900513657077.webp
Doc-P-1408258-638915900513657077.webp photos 0
تمكنت شركة "سيف روبوتكس" (Civ Robotics) من تلبية الحاجة لآلية تسرّع عملية بناء مزارع الطاقة الشمسية، بالاعتماد على أحدث روبوتاتها.
 
وتعتمد هذه الطريقة على روبوت "سيف دوت" (Civ Dot) الذي يأتي في تصميم بأربع عجلات مصممة خصيصاً للسير في المناطق الوعرة وغير الممهدة، وذلك إلى جانب اعتماده على تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، وفق تقرير لشبكة "CNBC".
 

ويقوم الروبوت بفحص الأرض واختيار نقاط تثبيت بناء على الخرائط التي يتم تزويد نظام الروبوت بها، مما يقلل الحاجة لعمالة بشرية لتحديد نقاط تثبيت الأعمدة المعدنية الخاصة بألواح الطاقة الشمسية.


ويمتاز الروبوت بقدرته على وضع العلامات حتى 3 آلاف نقطة يوميا، بمعدل دقة يصل إلى 8 ميليمترات دون التأثر بالعوامل الجوية المختلفة، والتي قد تؤثر على دقة مثل هذه العمليات في العادة.
 

وتملك الشركة حالياً أكثر من 100 روبوت تستخدم من قِبل شركات الطاقة المتجددة، فضلا عن شركات البحث عن الغاز والنفط، بما فيها شركة "بيكتل" (Bechtel Corporation) الشهيرة في مجال الطاقة النظيفة. (الجزيرة نت)
 
 
