مفاجأة... "تيك توك" تستبدل موظفي هذه الخدمة بالذكاء الاصطناعي!

Lebanon 24
25-08-2025 | 02:29
تتجه إدارة منصة "تيك توك" نحو توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة المحتوى المنشور على المنصة والكشف عن المحتوى الضار، وهو ما قد يؤثر سلبًا على وظائف مراقبي المحتوى، وفق ما ذكره موقع "تايمز".
وأوضحت رسالة بريد إلكتروني وصلت إلى فرق مراقبة المحتوى وضمان الجودة بمكتب لندن التابع للمنصة أن عمل هذه الفرق تم إيقافه، مشيرةً إلى أن الشركة الأم "بايت دانس" تخطط لخفض مئات الوظائف في المملكة المتحدة وجنوب شرق آسيا.


وبررت المنصة هذا القرار بالإشارة إلى التطورات الأخيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة العميقة، فيما يشير تقرير "تايمز" إلى احتمال اعتماد المنصة على جهات خارجية لمراقبة المحتوى وضمان جودته.


وأضافت "تيك توك" أن هذه الخطوة لن تؤثر على مساعيها في زيادة عدد الوظائف بالولايات المتحدة والحفاظ على أمن مستخدمي المنصة حيث تظل وظائف الأمان موجودة داخل المملكة المتحدة.


ومن جانبها، وضح المتحدث الرسمي لمنصة "تيك توك" أن هذه الخطوة تكمل ما بدأ في العام الماضي من أجل تعزيز أمن المنصة ومراقبة المحتوى المنشور بها.


ويتيح الذكاء الاصطناعي للمنصة مراقبة المحتوى وإزالته قبل أن يتم نشره في المنصة بحسب تصريحات المتحدث الرسمي، فضلا عن إمكانية مراقبة أعداد كبيرة من المحتوى في وقت قياسي.


