تكنولوجيا وعلوم

أصغر أجهزة الأمن المنزلي التي تُحدث فرقا كبيرا

Lebanon 24
25-08-2025 | 07:58


تُثبت أجهزة الأمن المنزلية المصغّرة أنّ التأثير الكبير لا يتطلب دائمًا معدات ضخمة أو اشتراكات مرهِقة. يمكن تركيب كثيرٍ منها خلال دقائق وبتكلفة معقولة، وهي مناسبة خصوصًا للمستأجرين لأنها لا تشوّه المكان ولا تحتاج تمديدات معقّدة، ومع ذلك تمنحك طبقات حماية عملية ضد السرقة والتلف.
من الأمثلة الذكية كاميرا المراقبة التي تأتي على هيئة مصباح؛ تُثبت في مقبس الإضاءة وتعمل فورًا ككاميرا وكشاف معًا، من دون أسلاك أو بطاريات. تبقى الملاحظة الأهم إيجاد مقبس علوي عند المدخل أو الشرفة لتحقيق أفضل زاوية، مع توفّر نماذج ميزانية مثل Symynelec بحوالي 50 دولارًا.

لمن يفضّل قفلًا "عادياً" بالمظهر وذكيًا بالوظائف، يقدّم Level Lock Plus خيارًا متخفيًا وأنيقًا (نحو 280 دولارًا). يمكنك فتح الباب ببطاقة مرفقة أو عبر البلوتوث أو Apple Home Key، وكلها ميزات اختيارية؛ وإن رغبت، يبقى القفل يعمل بالمفتاح التقليدي من دون أي ضجيج بصري.
كاميرا ومصباح كهربائي من Everscu على خلفية موقع CNET.


لا تحتاج إلى نظام إنذار كامل لتراقب نقطة محددة في البيت. يوفّر مستشعر الحركة المستقل تنبيهات فورية على الهاتف لمدخل الشقة أو المرآب أو غرفة الطفل. تتوافر خيارات مثل Eufy (نحو 30 دولارًا) أو Tapo الاقتصادي (قرابة 20 دولارًا للمستشعر و23 دولارًا للمحور)، مع حساسية قابلة للضبط وعُمر بطارية طويل.

وعلى النوافذ والأبواب الزجاجية المنزلقة، يؤدي مستشعر الاهتزاز المستقل الغرض ببساطة لافتة. طراز GE بسعر يقارب 10 دولارات يُثبت خلال ثوانٍ ويطلق صفارة إنذار عند استشعار كسر أو طرقٍ عنيف، وهو إضافة رخيصة لكنها فعّالة لتعزيز الحماية المحلّية.

أما كواشف الدخان الذكية فتعطيك الراحة نفسها التي اعتدت عليها مع ميزة التنبيهات البعيدة وإدارة أسهل. تتعاون Kidde مع Ring في مستشعرات متوافقة مع تطبيق Ring (حوالي 75 دولارًا)، بينما تعمل خيارات Nest/First Alert (نحو 130 دولارًا) مع Google Home. كلاهما يسهّل الاختبار ويبلغك بنفاد البطارية، مع تذكير بأن الكواشف تُستبدل عادةً كل عشر سنوات.
يد تحمل ساعة Apple Watch تقوم بتفعيل قفل Level Plus على باب خشبي.

إذا كان الرادون من مشاكل منطقتك، فالكاشف المنزلي AirThings Corentium Home 2 (نحو 210 دولارات) يبسّط الفحص المستمر دون مجموعات مختبرية. تضعه في القبو أو تنقله بين الغرف لرصد القراءات على المدى الطويل، وتعرض التطبيقات المصاحبة معلومات إضافية تساعدك على اتخاذ قرار المعالجة إن لزم.

ولا يقلّ شأن كواشف تسرّب المياه الصغيرة؛ توضع تحت الأحواض وخلف المراحيض وبجوار سخانات المياه، وتنتظر لسنوات حتى تلتقط أول قطرة ثم ترسل إنذارًا وصوتًا وتنبيهًا عبر التطبيق. بهذه البساطة تمنع ضررًا مائيًا مكلفًا قبل تفاقمه.
مستشعر حركة وتنبيه يظهر عند دخول لص إلى الباب.

عند الشراء، راقب التوافق مع مقابس الإضاءة أو قياسات الأقفال، وتحقق من المنصة المنزلية التي تستخدمها (Apple/Google/Ring/Tapo) لتجنب التعارض. حاول تقليل الاشتراكات قدر الإمكان، واطّلع على عُمر البطارية وخيارات التخزين والتنبيهات، ولا تنسَ أساسيات الخصوصية: كلمات مرور قوية، وتحقّق ثنائي، وضبط مناطق الخصوصية في الكاميرات. بهذه المعايير، تصنع الأجهزة الصغيرة الفرق الكبير بأقل جهد وكلفة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24