تكنولوجيا وعلوم
غوغل تطلق ميزة "التحقق من الهوية" لحماية هواتف بيكسل
Lebanon 24
26-08-2025
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعد ميزة "التحقق من الهوية" ميزة أمان مبتكرة من
غوغل
، مصممة لحماية بيانات المستخدمين الحساسة على هواتف بيكسل ، تكمن فكرتها في منع الوصول إلى معلوماتك الشخصية حتى لو تمكن شخص ما من معرفة
رقم التعريف
الشخصي (PIN) أو كلمة المرور الخاصة بهاتفك.
وتتطلب هذه الميزة استخدام التحقق البيومتري (بصمة الإصبع أو فتح القفل بالوجه) قبل السماح بالقيام بأي إجراءات حساسة على الجهاز، على سبيل المثال، إذا قام لص بسرقة هاتفك، فلن يتمكن من الوصول إلى كلمات المرور المخزنة في مدير كلمات المرور من جوجل أو أي تطبيقات حساسة أخرى ما لم يمر عبر اختبار بصمة الإصبع أو مسح الوجه، هذا يعني أن الميزة تعمل كحارس إضافي، يضمن أنك أنت فقط من يمكنه الوصول إلى بياناتك.
ومن المتوقع أن يتم طرح ميزة "التحقق من الهوية" ضمن تحديث Pixel Feature Drop في شهر كانون الأول القادم، لتكون جزءًا من الإصدار المستقر من أندرويد 16.
يُعتبر الأمان البيومترى فى هواتف بيكسل متطورًا للغاية ، فميزة فتح القفل بالوجه في طرازات بيكسل 8 والإصدارات الأحدث تحمل تصنيف أمان من الفئة 3، وهو نفس التصنيف الذي تتمتع به ميزة Face ID في هواتف آيفون ، هذا التصنيف يؤكد أن الميزة مقاومة للخداع باستخدام الصور أو الأقنعة، مما يجعلها موثوقة للاستخدام في المعاملات المصرفية والدفع ، هذه الموثوقية تعزز من فعالية "التحقق من الهوية" في توفير أقصى درجات الحماية لبياناتك الشخصية. (اليوم السابع)
