تكنولوجيا وعلوم

يعتمد سِرًا على بيانات غوغل... هذا ما كشفته تقارير عن ChatGPT

Lebanon 24
26-08-2025 | 09:45
Doc-P-1409244-638918236317700455.jpg
Doc-P-1409244-638918236317700455.jpg photos 0
كشفت تقارير أن شركة OpenAI تعتمد على بيانات غوغل للبحث للإجابة عن بعض أسئلة مستخدميها، وخاصةً تلك المتعلقة بالأخبار والرياضة والأسواق المالية.
ووفقًا لما أورده موقع “ذا إنفورميشن” التقني في تقرير أخير، فقد أشارت المصادر إلى أن الشركة تحصل على هذه البيانات من خلال شركة SerpApi المتخصصة في تقنيات استخراج البيانات (Web-Scraping)، وهي توفر لمحركات الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى نتائج البحث لبناء مجموعات بيانات واسعة تستخدم في تدريب النماذج.

ووفقًا للتقرير، فإن أدوات OpenAI الخاصة غالبًا ما تواجه صعوبة في تقديم إجابات دقيقة عند التعامل مع الموضوعات الآنية، مما يفسر لجوءها إلى بيانات غوغل.

وقد أجرى المهندس السابق في جوجل، أبيشيك أيير، تجربة أثبت من خلالها أن ChatGPT يستخدم فهرس جوجل، إذ ابتكر كلمة وهمية ووضعها في صفحة مخفية وأدرجها ضمن فهرس البحث، لتظهر لاحقًا في إجابات ChatGPT بالنص نفسه.

يُذكر أن OpenAI كانت قد أكدت في وقتٍ سابق أن قدرات البحث لديها تعتمد على “زاحف ويب” داخلي إضافةً إلى بيانات من ناشرين لديها معهم اتفاقيات ترخيص، مشددةً على أن غوغل ليست من هذه الشركات.

وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تُعد فيه جوجل منافسًا مباشرًا لروبوت ChatGPT، إذ أدى اعتماد المستخدمين المتزايد على إجابات الذكاء الاصطناعي إلى تراجع اعتماد المستخدمين على محركات البحث، وتراجع حركة الزوار للمواقع التي تظهر في نتائج البحث التقليدية.
فيديو
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24