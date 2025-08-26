28
ستتيح مدربًا صحيًا شخصيًا.. آبل تستعد لإطلاق خدمة جديدة
تستعد شركة آبل لإطلاق خدمة جديدة تحمل اسم +Apple Health، وهي خدمة سوف تتيح مدربًا صحيًا شخصيًا يعتمد على
الذكاء الاصطناعي
لتقديم خطط غذائية مخصصة واقتراحات طبية فردية.
ومن المتوقع أن تنطلق الخدمة خلال العام المقبل كجزء من إعادة تصميم شاملة لتطبيق الصحة الخاص بالشركة (Health).
ويأتي إطلاق خدمة +Health ليضيف طبقة جديدة من الإرشاد اليومي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، بخلاف خدمة +Apple Fitness التي تركز على التدريبات المُسجلة بإشراف مدربين بشريين.
