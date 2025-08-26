"ChatGPT" تسبب بانتحار ابنهما القاصر... زوجان يرفعان دعوى ضد "OpenAI"!

Advertisement

رفع زوجان دعوى قضائية ضد "OpenAI"، متهمين فيها "ChatGPT" بالتسبب في انتحار ابنهما البالغ من العمر 16 عاماً.وذكرت قناة "NBC" نقلاً عن مصادر أن الدعوى المقدمة إلى في سان تتألف من 40 صفحة.وأضافت القناة: "لم يتوقف برنامج ChatGPT عن التواصل مع الفتى، ولم يُفعل " الطوارئ" عندما أخبر الفتى الدردشة عن نيته الانتحار".وتتهم عائلة الفتى الشركة بالتسبب في وفاته، وبوجود عيوب في روبوت الدردشة، وبأن OpenAI لم تُحذر من المخاطر المرتبطة باستخدام منتجها.