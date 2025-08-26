Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"ChatGPT" تسبب بانتحار ابنهما القاصر... زوجان يرفعان دعوى ضد "OpenAI"!

Lebanon 24
26-08-2025 | 11:57
Doc-P-1409305-638918317594644401.png
Doc-P-1409305-638918317594644401.png photos 0
رفع زوجان دعوى قضائية ضد "OpenAI"، متهمين فيها "ChatGPT" بالتسبب في انتحار ابنهما البالغ من العمر 16 عاماً.

وذكرت قناة "NBC" نقلاً عن مصادر أن الدعوى المقدمة إلى محكمة كاليفورنيا العليا في سان فرانسيسكو تتألف من 40 صفحة.
 وأضافت القناة: "لم يتوقف برنامج ChatGPT عن التواصل مع الفتى، ولم يُفعل "بروتوكول الطوارئ" عندما أخبر الفتى روبوت الدردشة عن نيته الانتحار".

وتتهم عائلة الفتى الشركة بالتسبب في وفاته، وبوجود عيوب في روبوت الدردشة، وبأن OpenAI لم تُحذر من المخاطر المرتبطة باستخدام منتجها.

