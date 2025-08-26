28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بتقنيات متطورة... Oppo تتحدى سامسونغ بهاتف جديد وهذه أبرز ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
26-08-2025
|
14:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد شركة Oppo لطرح هاتفها الجديد Find X9 Pro بتقنيات متطورة تجعله منافسًا قويًا لهواتف سلسلة "S" من
سامسونغ
.
Advertisement
الهاتف مزود بكاميرا رباعية بدقة 200+50+50+50 ميغابيكسل تشمل عدسة ultrawide وعدسة telephoto وعدسة خاصة للتقريب البصري، فيما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل مع قدرة على تصوير فيديوهات بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية.
ويتميّز الجهاز بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معياري IP68 وIP69، إضافة إلى شاشة LTPO AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة عرض 1264×2780 بيكسل وتردد 120 هيرتز مع دعم تقنية Dolby Vision لعرض أوضح وأكثر واقعية.
سيعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 9500 المطور بتقنية 3
نانومتر
، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
دعمته Oppo بتقنية
bluetooth
6.0، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وبطارية بسعة 7550 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.
مواضيع ذات صلة
جديد "آبل".. ساعة جديدة في أيلول وهذه أبرز مزاياها
Lebanon 24
جديد "آبل".. ساعة جديدة في أيلول وهذه أبرز مزاياها
27/08/2025 01:26:38
27/08/2025 01:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تقنية جديدة لتوليد الطاقة.. وهذه الدولة أول المنفذين!
Lebanon 24
تقنية جديدة لتوليد الطاقة.. وهذه الدولة أول المنفذين!
27/08/2025 01:26:38
27/08/2025 01:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد من سامسونغ
Lebanon 24
هاتف جديد من سامسونغ
27/08/2025 01:26:38
27/08/2025 01:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تختبر ميزات جديدة ستطرح في هواتف آيفون
Lebanon 24
آبل تختبر ميزات جديدة ستطرح في هواتف آيفون
27/08/2025 01:26:38
27/08/2025 01:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
باهظة الثمن... إليكم سعر نظارات سامسونغ للواقع الممتد!
Lebanon 24
باهظة الثمن... إليكم سعر نظارات سامسونغ للواقع الممتد!
16:14 | 2025-08-26
26/08/2025 04:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"ChatGPT" تسبب بانتحار ابنهما القاصر... زوجان يرفعان دعوى ضد "OpenAI"!
Lebanon 24
"ChatGPT" تسبب بانتحار ابنهما القاصر... زوجان يرفعان دعوى ضد "OpenAI"!
11:57 | 2025-08-26
26/08/2025 11:57:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتيح مدربًا صحيًا شخصيًا.. آبل تستعد لإطلاق خدمة جديدة
Lebanon 24
ستتيح مدربًا صحيًا شخصيًا.. آبل تستعد لإطلاق خدمة جديدة
10:28 | 2025-08-26
26/08/2025 10:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
يعتمد سِرًا على بيانات غوغل... هذا ما كشفته تقارير عن ChatGPT
Lebanon 24
يعتمد سِرًا على بيانات غوغل... هذا ما كشفته تقارير عن ChatGPT
09:45 | 2025-08-26
26/08/2025 09:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تجعل هاتفك جهاز تحكم كامل لتلفزيون Android TV؟
Lebanon 24
كيف تجعل هاتفك جهاز تحكم كامل لتلفزيون Android TV؟
03:30 | 2025-08-26
26/08/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... فنانة قديرة في ذمة الله (صورة)
05:44 | 2025-08-26
26/08/2025 05:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة عاصي الرحباني تتعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هذا ما حصل معها (صورة)
Lebanon 24
زوجة عاصي الرحباني تتعرّض لأزمة قلبية مُفاجئة.. هذا ما حصل معها (صورة)
02:20 | 2025-08-26
26/08/2025 02:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
Lebanon 24
بالفيديو... قبل دخولها للقاء برّي هذا ما قالته أورتاغوس لأحد الصحافيين
06:07 | 2025-08-26
26/08/2025 06:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
Lebanon 24
بالفيديو: براك يغادر عين التينة منزعجا.. شاهدوا ما حصل
11:51 | 2025-08-26
26/08/2025 11:51:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
Lebanon 24
بعد إساءة برّاك للصحافيين.. ماذا قالت رئاسة الجمهورية؟
09:41 | 2025-08-26
26/08/2025 09:41:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:14 | 2025-08-26
باهظة الثمن... إليكم سعر نظارات سامسونغ للواقع الممتد!
11:57 | 2025-08-26
"ChatGPT" تسبب بانتحار ابنهما القاصر... زوجان يرفعان دعوى ضد "OpenAI"!
10:28 | 2025-08-26
ستتيح مدربًا صحيًا شخصيًا.. آبل تستعد لإطلاق خدمة جديدة
09:45 | 2025-08-26
يعتمد سِرًا على بيانات غوغل... هذا ما كشفته تقارير عن ChatGPT
03:30 | 2025-08-26
كيف تجعل هاتفك جهاز تحكم كامل لتلفزيون Android TV؟
01:00 | 2025-08-26
غوغل تطلق ميزة "التحقق من الهوية" لحماية هواتف بيكسل
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 01:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 01:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 01:26:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24