بتقنيات متطورة... Oppo تتحدى سامسونغ بهاتف جديد وهذه أبرز ميزاته (فيديو)

تستعد شركة Oppo لطرح هاتفها الجديد Find X9 Pro بتقنيات متطورة تجعله منافسًا قويًا لهواتف سلسلة "S" من .الهاتف مزود بكاميرا رباعية بدقة 200+50+50+50 ميغابيكسل تشمل عدسة ultrawide وعدسة telephoto وعدسة خاصة للتقريب البصري، فيما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل مع قدرة على تصوير فيديوهات بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية.

ويتميّز الجهاز بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معياري IP68 وIP69، إضافة إلى شاشة LTPO AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة عرض 1264×2780 بيكسل وتردد 120 هيرتز مع دعم تقنية Dolby Vision لعرض أوضح وأكثر واقعية.





سيعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 9500 المطور بتقنية 3 ، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.





دعمته Oppo بتقنية 6.0، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وبطارية بسعة 7550 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط.



