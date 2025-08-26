Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

باهظة الثمن... إليكم سعر نظارات سامسونغ للواقع الممتد!

Lebanon 24
26-08-2025 | 16:14
كشف تقرير جديد عن التكلفة المتوقعة وتاريخ الإصدار المحتمل لنظارات الواقع الممتد المقبلة من سامسونغ، والتي تعمل بنظام أندرويد، مشيرًا إلى أنها لن تكون رخيصة رغم قرب موعد طرحها.
ومن المتوقع أن تُطرح النظارة، المعروفة باسم Project Moohan، للبيع على الأقل في كوريا اعتبارًا من 13 تشرين الأول، وفقًا لوكالة "Newsworks" الإخبارية الكورية.
 
وستقيم سامسونغ حدث Unpacked في كوريا بتاريخ 29 أيلول للكشف عن كافة تفاصيل نظارة الواقع الممتد، بحسب تقرير لموقع "9TO5Google" المتخصص بأخبار التكنولوجيا نقلاً عن الوكالة.
 
ويبرز في التقرير أن سعر النظارة سيكون مرتفعًا جدًا، ما يجعلها جهازًا فاخرًا في فئتها.

وتخطط "سامسونغ" لتسعير نظارة الواقع الممتد في نطاق 2.5 مليون إلى 4 ملايين وون، أي ما يقارب 1,800 – 2,800 دولار.

ويجعل هذا النظارة أرخص من نظارات "Vision Pro" من شركة أبل البالغ سعرها 3,500 دولار، لكن ربما بفارق ضئيل فقط. وبالمقارنة مع "Meta Quest 3"، فإن سعر نظارة سامسونغ أعلى بنحو 4 أضعاف.

ويُعتقد أن "سامسونغ" تخطط لبيع 100,000 وحدة فقط من "Moohan" بحلول نهاية عام 2025.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن تُطلق "سامسونغ" نظارات ذكية في عام 2026، مع توفير إصدار بشاشة وآخر بدونها، على الرغم من أن أسعارها وموعد إصدارها لا يزالان غير واضحين.
