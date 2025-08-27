31
تكنولوجيا وعلوم
ابتكار جديد يمكنه نسخ محادثات الهاتف من مسافة عدة أمتار
Lebanon 24
27-08-2025
|
03:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكتشف باحثون في
جامعة بنسلفانيا
إمكانية استخدام اهتزازات سماعة الهاتف أثناء المكالمات، والتي تنشط عند وضع الهاتف على الأذن، للتنصت على المحادثات عن بُعد، عبر مستشعر رادار وتحويل الاهتزازات إلى صوت باستخدام
الذكاء الاصطناعي
، وفقًا لموقع New
atlas
.
التقنية الجديدة، المسماة WirelessTap، لم تصل بعد إلى مرحلة مثالية، حيث تبلغ دقتها القصوى حوالي 60% على مسافة تصل إلى 3 أمتار، وتتناقص الدقة مع زيادة المسافة. لكنها تمنح لمحة عن مستقبل التجسس والمراقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ويعتمد النظام على موجات مليمترية mmWave ضمن نطاق 77-81 غيغاهرتز، ويستفيد من مستشعرات رادار متوفرة تجاريًا لالتقاط الاهتزازات الدقيقة جدًا لسماعة الهاتف والهاتف نفسه. وباستخدام التعلم الآلي ونماذج التعرف على الكلام مثل Whisper من OpenAI، يمكن تحويل هذه الاهتزازات إلى نصوص قابلة للقراءة.
وأوضح الباحث سوريوداي باساك أن دمج هذه البيانات مع خلفية سياقية للمحادثة يمكن أن يحسن دقة التعرف على الكلمات، على غرار قدرة قارئات الشفاه على تفسير الكلام بشكل أفضل عندما يعرفن محتوى المحادثة.
وأشار باساك إلى أن WirelessTap يتجاوز تقنيات التنصت السابقة، التي اعتمدت على مكبر الصوت أو كانت محدودة بمجموعة مفردات محددة، كما يمكن تصغير مستشعر mmWave ليصبح قابلاً للدمج في أدوات صغيرة مثل الأقلام.
واختتم الباحث بالقول إن الهدف من الدراسة هو رفع الوعي العام بالمخاطر المحتملة، وتحذير الأشخاص من احتمالية استغلال مثل هذه التقنيات للتنصت على المكالمات الحساسة، مع التأكيد على أن الاستخدام التقني ممكن ضمن ظروف معينة.
