Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ابتكار جديد يمكنه نسخ محادثات الهاتف من مسافة عدة أمتار

Lebanon 24
27-08-2025 | 03:12
A-
A+
Doc-P-1409540-638918867850553205.webp
Doc-P-1409540-638918867850553205.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اكتشف باحثون في جامعة بنسلفانيا إمكانية استخدام اهتزازات سماعة الهاتف أثناء المكالمات، والتي تنشط عند وضع الهاتف على الأذن، للتنصت على المحادثات عن بُعد، عبر مستشعر رادار وتحويل الاهتزازات إلى صوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفقًا لموقع New atlas.
Advertisement

التقنية الجديدة، المسماة WirelessTap، لم تصل بعد إلى مرحلة مثالية، حيث تبلغ دقتها القصوى حوالي 60% على مسافة تصل إلى 3 أمتار، وتتناقص الدقة مع زيادة المسافة. لكنها تمنح لمحة عن مستقبل التجسس والمراقبة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويعتمد النظام على موجات مليمترية mmWave ضمن نطاق 77-81 غيغاهرتز، ويستفيد من مستشعرات رادار متوفرة تجاريًا لالتقاط الاهتزازات الدقيقة جدًا لسماعة الهاتف والهاتف نفسه. وباستخدام التعلم الآلي ونماذج التعرف على الكلام مثل Whisper من OpenAI، يمكن تحويل هذه الاهتزازات إلى نصوص قابلة للقراءة.

وأوضح الباحث سوريوداي باساك أن دمج هذه البيانات مع خلفية سياقية للمحادثة يمكن أن يحسن دقة التعرف على الكلمات، على غرار قدرة قارئات الشفاه على تفسير الكلام بشكل أفضل عندما يعرفن محتوى المحادثة.

وأشار باساك إلى أن WirelessTap يتجاوز تقنيات التنصت السابقة، التي اعتمدت على مكبر الصوت أو كانت محدودة بمجموعة مفردات محددة، كما يمكن تصغير مستشعر mmWave ليصبح قابلاً للدمج في أدوات صغيرة مثل الأقلام.

واختتم الباحث بالقول إن الهدف من الدراسة هو رفع الوعي العام بالمخاطر المحتملة، وتحذير الأشخاص من احتمالية استغلال مثل هذه التقنيات للتنصت على المكالمات الحساسة، مع التأكيد على أن الاستخدام التقني ممكن ضمن ظروف معينة.
مواضيع ذات صلة
ابتكار طبي جديد للتحكم في مرض السكري من النوع الأول
lebanon 24
27/08/2025 12:48:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام روسي: أمواج تسونامي في "سيفيرو كوريلسك" سجلت من 3 إلى 5 أمتار
lebanon 24
27/08/2025 12:48:06 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: دبلوماسيون غربيون كانوا على بعد أمتار من غارات إسرائيل أمس على دمشق
lebanon 24
27/08/2025 12:48:06 Lebanon 24 Lebanon 24
بن فرحان يعمل بمقولة "السعوديّة على مسافة واحدة من الجميع"
lebanon 24
27/08/2025 12:48:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:06 | 2025-08-27
23:54 | 2025-08-26
23:00 | 2025-08-26
16:14 | 2025-08-26
14:25 | 2025-08-26
11:57 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24