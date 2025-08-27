Advertisement

IBM وAMD.. تعاون لإطلاق بنى حوسبة كمومية من الجيل التالي

Lebanon 24
27-08-2025 | 08:32
أعلنت شركتا IBM وAMD عن تعاون استراتيجي لتطوير بنى حوسبة من الجيل التالي تدمج أنظمة IBM الكمومية مع رقائق AMD المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
ووفق تقرير نشره موقع "تك كرانش"، يهدف التعاون إلى تمكين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الكمومي، وإطلاق بنية قابلة للتطوير ومفتوحة المصدر، ما يتيح للباحثين والمطورين معالجة مشاكل معقدة في مجالات مثل اكتشاف الأدوية والمواد، وتحسين الخدمات اللوجستية، وغيرها من التطبيقات الواقعية.

وقال أرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM: "ستُحاكي الحوسبة الكمومية العالم الطبيعي وتمثل المعلومات بطريقة جديدة كليًا. من خلال الجمع بين تقنيات الحوسبة الكمومية من IBM والتقنيات المتقدمة من AMD، سنبني نموذجًا هجينًا قويًا يتجاوز حدود الحوسبة التقليدية".

يأتي هذا التعاون في وقت تسعى فيه الشركتان لاستعادة مكانتهما بعد التأخر في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسط منافسة شديدة من شركات التكنولوجيا العالمية.
 
(العربية)
 
 
