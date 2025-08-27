الصين تطلق أكبر مرصد نيوترينو تحت الأرض في العالم!

Advertisement

(روسيا اليوم)

أعلن (CCTV) عن إطلاق أكبر مرصد نيوترينو تحت الأرض في العالم في مقاطعة ، تحت اسم "JUNO".ويمثل المرصد منشأة ضخمة لدراسة النيوترينوات، جسيمات أولية عديمة الشحنة الكهربائية وكتلتها شبه صفرية، يصعب رصدها لأنها لا تتفاعل مع المادة العادية. ويضم المركز كرة أكريليك بقطر 35 مترًا مملوءة بسائل وميضي يضيء عند تفاعل النيوترينوات، ما يتيح تسجيلها وتحليلها بدقة عالية.ويستقبل المرصد النيوترينوات من مصادر متنوعة، مثل الشمس والمستعرات العظمى والغلاف الجوي للأرض، إضافة إلى محطتي الطاقة النووية تايشان ويانغجيا على بعد 53 كيلومترا.وقال وانغ بيفانغ، ممثل المشروع: "إن تشغيل مرصد النيوترينو سيساعد في الحصول على إجابات حول طبيعة المادة وأصل ".وشارك في إطلاق المرصد نحو 700 باحث من 74 منظمة بحثية في 17 دولة، ويقدر عمر خدمة المرصد بأكثر من 30 عاماً، بعد أكثر من عشر التحضيرات والبناء.