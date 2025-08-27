29
متفرقات
الصين تطلق أكبر مرصد نيوترينو تحت الأرض في العالم!
Lebanon 24
27-08-2025
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
تلفزيون الصين المركزي
(CCTV) عن إطلاق أكبر مرصد نيوترينو تحت الأرض في العالم في مقاطعة
قوانغدونغ
جنوب الصين
، تحت اسم "JUNO".
ويمثل المرصد منشأة ضخمة لدراسة النيوترينوات، جسيمات أولية عديمة الشحنة الكهربائية وكتلتها شبه صفرية، يصعب رصدها لأنها لا تتفاعل مع المادة العادية. ويضم المركز كرة أكريليك بقطر 35 مترًا مملوءة بسائل وميضي يضيء عند تفاعل النيوترينوات، ما يتيح تسجيلها وتحليلها بدقة عالية.
ويستقبل المرصد النيوترينوات
القادمة
من مصادر متنوعة، مثل الشمس والمستعرات العظمى والغلاف الجوي للأرض، إضافة إلى محطتي الطاقة النووية تايشان ويانغجيا على بعد 53 كيلومترا.
وقال وانغ بيفانغ، ممثل المشروع: "إن تشغيل مرصد النيوترينو سيساعد في الحصول على إجابات حول طبيعة المادة وأصل
الكون
".
وشارك في إطلاق المرصد نحو 700 باحث من 74 منظمة بحثية في 17 دولة، ويقدر عمر خدمة المرصد بأكثر من 30 عاماً، بعد أكثر من عشر
سنوات من
التحضيرات والبناء.
(روسيا اليوم)
