متفرقات

بعد 3 محاولات فاشلة.. سبيس إكس تطلق ستارشيب بنجاح

Lebanon 24
27-08-2025 | 10:00
نجحت شركة "سبيس إكس" في إطلاق النموذج التجريبي لمركبة "ستارشيب" الفضائية في رحلتها التجريبية العاشرة، يوم الثلاثاء، بعد ثلاث محاولات فاشلة هذا العام.
وانطلق الصاروخ من مطار "ستاربيس" الفضائي في ولاية تكساس الأمريكية عند الساعة 19:30 مساءً بالتوقيت المحلي، حاملًا 8 أجهزة تحاكي أقمار "ستارلينك" للاتصال، لاختبار متانة المركبة أثناء عودتها إلى الأرض.

وكان من المخطط أن تهبط المركبة على سطح الماء في خليج المكسيك بعد انتهاء الرحلة، بدلًا من العودة إلى منصة الإطلاق، وذلك لتقييم قدرتها على التعامل مع ظروف الهبوط المختلفة.

وأوضحت الشركة أن تأجيل إطلاق المركبة في 24 آب مرتين كان نتيجة عدم جاهزية البنية التحتية على الأرض والظروف الجوية السيئة، مؤكدة استمرار التجارب لاختبار أداء المركبة في المستقبل.
 
(روسيا اليوم)
