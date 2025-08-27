بعد 3 محاولات فاشلة.. سبيس إكس تطلق ستارشيب بنجاح

Advertisement

نجحت شركة " " في إطلاق النموذج التجريبي لمركبة "ستارشيب" الفضائية في رحلتها التجريبية العاشرة، يوم الثلاثاء، بعد ثلاث محاولات فاشلة هذا العام.وانطلق الصاروخ من مطار "ستاربيس" الفضائي في ولاية عند الساعة 19:30 مساءً بالتوقيت المحلي، حاملًا 8 أجهزة تحاكي أقمار "ستارلينك" للاتصال، لاختبار متانة المركبة أثناء عودتها إلى الأرض.وكان من المخطط أن تهبط المركبة على سطح الماء في بعد انتهاء الرحلة، بدلًا من العودة إلى منصة الإطلاق، وذلك لتقييم قدرتها على التعامل مع ظروف الهبوط المختلفة.وأوضحت الشركة أن تأجيل إطلاق المركبة في 24 آب مرتين كان نتيجة عدم جاهزية البنية التحتية على الأرض والظروف الجوية السيئة، مؤكدة استمرار التجارب لاختبار أداء المركبة في .