إصدار جديد لتطبيق واتساب على نظام ماك

Advertisement

أطلق تحديثًا جديدًا لتطبيقه على نظام ماك عبر ، ليرفع رقم الإصدار إلى 25.22.79، ويُقال إن هذا التحديث يُقدم ميزة تصفية المحادثات، وهي متاحة حاليًا لمجموعة محدودة من المستخدمين، تتوفر فلاتر المحادثات بالفعل على واتساب لنظامي iOS وAndroid، وتساعد المستخدمين على تضييق نطاق بحثهم عن محادثة أو مجموعة محددة.خيارات التصفية الجديدة في واتساب هي: "غير المقروءة"، "المفضلة"، و"المجموعات"، ويعرض فلتر "غير المقروءة" المحادثات التي تحتوي على رسائل غير مفتوحة، بينما يُتيح "المفضلة" للمستخدمين تحديد جهات الاتصال المهمة والوصول إليها بسرعة، تُنظم المجموعات جميع المحادثات الجماعية في مكان واحد. يُتيح خيار آخر التبديل إلى الافتراضي، لعرض جميع المحادثات.واكتشف موقع WABetaInfo، وهو مُتتبع للميزات، أن تحديث واتساب لنظام ماك 25.22.79 يُضيف أخيرًا دعمًا لفلاتر المحادثات لمستخدمين مُحددين، وتتيح هذه الإضافة الجديدة للمستخدمين تصفية الرسائل باستخدام فئات "غير المقروءة" و"المفضلة" و"المجموعات"، من صفٍّ أعلى قائمة المحادثات، وفي السابق، كان المستخدمون يعتمدون على زرٍّ منفصل لعرض الرسائل غير المقروءة.وتُسهّل هذه الميزة الجديدة التنقل وتُقلّل الخطوات اللازمة للعثور على محادثات مُحدّدة و يُعدّ فلتر "الكل" العرض الافتراضي، حيث يُظهر جميع الرسائل، ويُمكن للمستخدمين النقر على هذا الفلتر لعرض جميع محادثاتهم على واتساب.ويعرض فلتر "غير المقروءة" فقط المحادثات التي تحتوي على رسائل غير مفتوحة، مما يُساعد المستخدمين على التركيز على المحادثات المُعلّقة، يُتيح فلتر "المفضلة" للمستخدمين تحديد جهات اتصال مُحدّدة للوصول السريع، مُضيفًا بذلك طبقةً من التخصيص. يُدرج خيار "المجموعات" جميع محادثات المجموعة لهذا الحساب فقط.وتم اختبار هذه الميزة بالفعل على واتساب لنظامي iOS وAndroid، على الرغم من أن ميزة تصفية قائمة المحادثات مُقتصرة على بعض المستخدمين، إلا أنه من المُحتمل أن يستمر طرحها خلال الأسابيع المُقبلة من خلال تحديثات من متجر التطبيقات، تم تنزيل أحدث تحديث لتطبيق واتساب لنظام macOS، الإصدار 25.22.79، بحجم 21.7 ميجابايت.في الوقت نفسه، يُقال إن واتساب يختبر العديد من الميزات الجديدة لتطبيقيه على نظامي أندرويد وiOS ومن بين الإضافات ميزة تسجيل الرسائل الصوتية، التي ستتيح للمستخدمين ترك رسالة صوتية عند عدم الرد على المكالمة.كما يعمل على تطوير مساعد كتابة يقدم اقتراحات للكتابة، ويقال أيضًا إنه يختبر دعم الصور المتحركة. (اليوم السابع)