تكنولوجيا وعلوم

تسريب جديد.. أبل تختبر ميزة الشحن اللاسلكي العكسي في iPhone 17 Pro

Lebanon 24
27-08-2025 | 23:00
كشف تسريب جديد، أن أبل قد تفكر في إضافة ميزة شحن لاسلكى تشبه Battery Share مع إطلاق هاتف iphone 17 Pro، والذى جاء من Fixed Focus Digital، وهو مسرب على Weibo يشير إلى أن أبل قد اختبرت الشحن اللاسلكي العكسي لهواتفها الذكية المتميزة، ولكن من غير المعروف ما إذا كانت الميزة ستكون مُفعلة عند إطلاق أجهزة iPhone رسميًا في أيلول.
وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، هذه ليست المرة الأولى التي تُشاع فيها إمكانية شحن سماعات AirPods من جهاز iPhone أثناء التنقل، حيث ادعى مُسرب آخر على Weibo، وهو Instant Digital، في فبراير الماضى أن أبل تختبر الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 7.5 واط لهاتفي iPhone 17 Pro وPro Max، ووفقًا لهذا التسريب، سيتم استخدام هذه القدرة لشحن ملحقات أبل الأخرى مثل AirPods وApple Watch.

سيُحدث شحن Apple Watch لاسلكيًا باستخدام iPhone تغييرًا كبيرًا، وليس من الواضح بعد ما إذا كانت أبل ستُضيف هذه الميزة إلى iPhone 17 Pro، لكنها ستكون مفيدة خاصةً مع البطاريات الأكبر حجمًا المتوقعة في iPhone 17 Pro وPro Max.

في الوقت نفسه، أزال المنافسون مثل جوجل ميزة الشحن اللاسلكي من سلسلة Pixel 10 (التي كانت تُسمى سابقًا Battery Share) لتركيب مغناطيسات لخاصية تشبه MagSafe، ومن المتوقع الإعلان عن إصدارات iPhone 17 في 9 سبتمبر خلال حدث أبل، ولم يتم الإعلان عن التاريخ رسميًا بعد، لكن أبل سربته بنفسها.
(اليوم السابع)
