27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بهذه الطرق يمكنك استخدام التلفزيون الذكي بدون إنترنت... اكتشفها!
Lebanon 24
28-08-2025
|
16:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
تزخر أجهزة التلفزيون الذكية بخصائص عديدة قد لا يعرفها الكثيرون. فإلى جانب مشاهدة برامجك المفضلة، تستطيع هذه الأجهزة تشغيل التطبيقات، تصفّح الإنترنت، وحتى عرض مقاطع
يوتيوب
بسرعة فائقة.
Advertisement
وعند ربطها مع أجهزة منزلية ذكية مثل مكبّر الصوت، يمكنك الاستغناء كلياً عن جهاز التحكّم التقليدي. ومع ذلك، يتيح لك التلفزيون الذكي العمل من دون اتصال بالإنترنت أيضاً، وذلك عبر طرق محدّدة، أبرزها:
عرض محتوى هاتفك
تخيّل أنك رجعت من رحلة وحابب تشارك الصور والفيديوهات مع العائلة أو الأصحاب، بدل ما تمرّر الهاتف من شخص لآخر فيك تعرض كل شي مباشرة
على شاشة التلفزيون
. وما في داعي تستخدم لا بلوتوث ولا واي فاي، كل الموضوع بيحتاج الكابل المناسب.
أغلب أجهزة التلفزيون فيها منفذ USB بتقدر توصل من خلاله هاتفك أو جهازك اللوحي، وفيك كمان تستعمل كابل USB-C إلى USB-C أو USB-C إلى HDMI، أما بعض أجهزة الآيفون فبتحتاج محوّل Lightning إلى HDMI يلي بيشتغل بنفس الطريقة.
تطبيقات من دون
إنترنت
من خلال توصيل الهاتف بالتلفزيون سواء عبر الكابل أو البلوتوث، بتقدر تفتح ملفاتك المخزنة محلياً وتحرر مستنداتك أو تدون ملاحظاتك وتعرضها على الشاشة الكبيرة بكل سهولة.
كل هيدا بيشتغل بسلاسة تامة من دون اتصال بالإنترنت، وحتى فيك تحمّل مقاطع فيديو أو موسيقى على وحدة USB وتعرضها مباشرة على تلفزيونك الذكي.
شاشة خارجية ثانية
إضافة شاشة ثانية للكمبيوتر المحمول قادرة تغيّر تماماً طريقة استخدامك لمساحة العمل، فهي تمنحك مرونة أكبر ومساحة أوسع للعرض بحيث يمكنك فتح أكثر من مستند في الوقت نفسه أو توسيع الشاشة لتسهيل إنجاز مهامك.
وفي كثير من الأحيان يمكن أن تكون هذه الشاشة الثانية ببساطة جهاز التلفزيون. كل ما تحتاج إليه هو كابل HDMI يتوافق مع منافذ الكمبيوتر، وبمجرد توصيله تستطيع إما عكس الشاشة أو توسيعها للحصول على مساحة عمل إضافية.
ولا يقتصر الأمر على الإنتاجية فقط، بل يمكنك أيضاً استخدام هذه الطريقة لتقديم عرض عملي أو حتى لتحويل ليلة مشاهدة الأفلام إلى تجربة ممتعة على شاشة كبيرة مباشرة من الكمبيوتر.
استخدام الهوائي الرقمي
إذا كنت
تذكر أيام البث التناظري، فالهوائي لا يزال وسيلة متاحة لمشاهدة قنواتك. يكفي أن توصل الهوائي بكابل محوري في الجزء الخلفي من التلفزيون لتتمكن من التقاط إشارات الأبراج المحلية. ورغم أن الهوائيات الرقمية قد تحتاج لبعض الإرشادات عند الإعداد، إلا أن استخدامها بسيط جداً وسيمنحك إمكانية الوصول إلى مجموعة من القنوات المجانية.
وتتوفر هذه الهوائيات اليوم بأحجام وأشكال متعددة، ما يجعل من السهل العثور على خيار يناسب منزلك.
مواضيع ذات صلة
منفذ USB في تلفازك الذكي... كنز مخفي بخمس استخدامات ذكية
Lebanon 24
منفذ USB في تلفازك الذكي... كنز مخفي بخمس استخدامات ذكية
29/08/2025 03:45:35
29/08/2025 03:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لا يمكن إيقاف بوتين إلا بهذه الطريقة
Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": لا يمكن إيقاف بوتين إلا بهذه الطريقة
29/08/2025 03:45:35
29/08/2025 03:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طريقة ذكية جديدة من غوغل لإدارة تحميل التطبيقات
Lebanon 24
طريقة ذكية جديدة من غوغل لإدارة تحميل التطبيقات
29/08/2025 03:45:35
29/08/2025 03:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لحود وشحادة يطلقان التطبيق السياحي الذكي في لبنان الثلاثاء
Lebanon 24
لحود وشحادة يطلقان التطبيق السياحي الذكي في لبنان الثلاثاء
29/08/2025 03:45:35
29/08/2025 03:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
"واتساب" يطلق ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي.. تعرفوا إليها!
Lebanon 24
"واتساب" يطلق ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي.. تعرفوا إليها!
13:20 | 2025-08-28
28/08/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن التقليل من شأن تقدم الصين: "خطأ استراتيجي يهدد التفوق الأميركي"
Lebanon 24
عن التقليل من شأن تقدم الصين: "خطأ استراتيجي يهدد التفوق الأميركي"
09:00 | 2025-08-28
28/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إينفيدا: سوق الذكاء الاصطناعي يتجه نحو تريليونات الدولارات
Lebanon 24
إينفيدا: سوق الذكاء الاصطناعي يتجه نحو تريليونات الدولارات
08:09 | 2025-08-28
28/08/2025 08:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تشبه "خوذة فضائية"... صخرة غريبة على المريخ تثير اهتماماً واسعاً!
Lebanon 24
تشبه "خوذة فضائية"... صخرة غريبة على المريخ تثير اهتماماً واسعاً!
06:57 | 2025-08-28
28/08/2025 06:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
السيارات الكهربائية والهجينة تدفع سوق أوروبا لأكبر نمو منذ 15 شهراً
Lebanon 24
السيارات الكهربائية والهجينة تدفع سوق أوروبا لأكبر نمو منذ 15 شهراً
06:07 | 2025-08-28
28/08/2025 06:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
09:00 | 2025-08-28
28/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحه الذي أحدث ضجة في قصر بعبدا.. برّاك يخرج عن صمته فماذا قال؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحه الذي أحدث ضجة في قصر بعبدا.. برّاك يخرج عن صمته فماذا قال؟ (فيديو)
03:48 | 2025-08-28
28/08/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
13:20 | 2025-08-28
"واتساب" يطلق ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي.. تعرفوا إليها!
09:00 | 2025-08-28
عن التقليل من شأن تقدم الصين: "خطأ استراتيجي يهدد التفوق الأميركي"
08:09 | 2025-08-28
إينفيدا: سوق الذكاء الاصطناعي يتجه نحو تريليونات الدولارات
06:57 | 2025-08-28
تشبه "خوذة فضائية"... صخرة غريبة على المريخ تثير اهتماماً واسعاً!
06:07 | 2025-08-28
السيارات الكهربائية والهجينة تدفع سوق أوروبا لأكبر نمو منذ 15 شهراً
05:44 | 2025-08-28
ولادة كوكب جديد.. قرب "توأم الشمس"
فيديو
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 03:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 03:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
29/08/2025 03:45:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24