بهذه الطرق يمكنك استخدام التلفزيون الذكي بدون إنترنت... اكتشفها!

وعند ربطها مع أجهزة منزلية ذكية مثل مكبّر الصوت، يمكنك الاستغناء كلياً عن جهاز التحكّم التقليدي. ومع ذلك، يتيح لك التلفزيون الذكي العمل من دون اتصال بالإنترنت أيضاً، وذلك عبر طرق محدّدة، أبرزها:





عرض محتوى هاتفك



أغلب أجهزة التلفزيون فيها منفذ USB بتقدر توصل من خلاله هاتفك أو جهازك اللوحي، وفيك كمان تستعمل كابل USB-C إلى USB-C أو USB-C إلى HDMI، أما بعض أجهزة الآيفون فبتحتاج محوّل Lightning إلى HDMI يلي بيشتغل بنفس الطريقة.





تطبيقات من دون



من خلال توصيل الهاتف بالتلفزيون سواء عبر الكابل أو البلوتوث، بتقدر تفتح ملفاتك المخزنة محلياً وتحرر مستنداتك أو تدون ملاحظاتك وتعرضها على الشاشة الكبيرة بكل سهولة.



كل هيدا بيشتغل بسلاسة تامة من دون اتصال بالإنترنت، وحتى فيك تحمّل مقاطع فيديو أو موسيقى على وحدة USB وتعرضها مباشرة على تلفزيونك الذكي.





شاشة خارجية ثانية



إضافة شاشة ثانية للكمبيوتر المحمول قادرة تغيّر تماماً طريقة استخدامك لمساحة العمل، فهي تمنحك مرونة أكبر ومساحة أوسع للعرض بحيث يمكنك فتح أكثر من مستند في الوقت نفسه أو توسيع الشاشة لتسهيل إنجاز مهامك.



وفي كثير من الأحيان يمكن أن تكون هذه الشاشة الثانية ببساطة جهاز التلفزيون. كل ما تحتاج إليه هو كابل HDMI يتوافق مع منافذ الكمبيوتر، وبمجرد توصيله تستطيع إما عكس الشاشة أو توسيعها للحصول على مساحة عمل إضافية.



ولا يقتصر الأمر على الإنتاجية فقط، بل يمكنك أيضاً استخدام هذه الطريقة لتقديم عرض عملي أو حتى لتحويل ليلة مشاهدة الأفلام إلى تجربة ممتعة على شاشة كبيرة مباشرة من الكمبيوتر.



استخدام الهوائي الرقمي



تذكر أيام البث التناظري، فالهوائي لا يزال وسيلة متاحة لمشاهدة قنواتك. يكفي أن توصل الهوائي بكابل محوري في الجزء الخلفي من التلفزيون لتتمكن من التقاط إشارات الأبراج المحلية. ورغم أن الهوائيات الرقمية قد تحتاج لبعض الإرشادات عند الإعداد، إلا أن استخدامها بسيط جداً وسيمنحك إمكانية الوصول إلى مجموعة من القنوات المجانية.



وتتوفر هذه الهوائيات اليوم بأحجام وأشكال متعددة، ما يجعل من السهل العثور على خيار يناسب منزلك.