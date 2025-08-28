Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بهذه الطرق يمكنك استخدام التلفزيون الذكي بدون إنترنت... اكتشفها!

Lebanon 24
28-08-2025 | 16:37
تزخر أجهزة التلفزيون الذكية بخصائص عديدة قد لا يعرفها الكثيرون. فإلى جانب مشاهدة برامجك المفضلة، تستطيع هذه الأجهزة تشغيل التطبيقات، تصفّح الإنترنت، وحتى عرض مقاطع يوتيوب بسرعة فائقة.
وعند ربطها مع أجهزة منزلية ذكية مثل مكبّر الصوت، يمكنك الاستغناء كلياً عن جهاز التحكّم التقليدي. ومع ذلك، يتيح لك التلفزيون الذكي العمل من دون اتصال بالإنترنت أيضاً، وذلك عبر طرق محدّدة، أبرزها:


عرض محتوى هاتفك

تخيّل أنك رجعت من رحلة وحابب تشارك الصور والفيديوهات مع العائلة أو الأصحاب، بدل ما تمرّر الهاتف من شخص لآخر فيك تعرض كل شي مباشرة على شاشة التلفزيون. وما في داعي تستخدم لا بلوتوث ولا واي فاي، كل الموضوع بيحتاج الكابل المناسب.
أغلب أجهزة التلفزيون فيها منفذ USB بتقدر توصل من خلاله هاتفك أو جهازك اللوحي، وفيك كمان تستعمل كابل USB-C إلى USB-C أو USB-C إلى HDMI، أما بعض أجهزة الآيفون فبتحتاج محوّل Lightning إلى HDMI يلي بيشتغل بنفس الطريقة.


تطبيقات من دون إنترنت

من خلال توصيل الهاتف بالتلفزيون سواء عبر الكابل أو البلوتوث، بتقدر تفتح ملفاتك المخزنة محلياً وتحرر مستنداتك أو تدون ملاحظاتك وتعرضها على الشاشة الكبيرة بكل سهولة.

كل هيدا بيشتغل بسلاسة تامة من دون اتصال بالإنترنت، وحتى فيك تحمّل مقاطع فيديو أو موسيقى على وحدة USB وتعرضها مباشرة على تلفزيونك الذكي.
 

شاشة خارجية ثانية
 
إضافة شاشة ثانية للكمبيوتر المحمول قادرة تغيّر تماماً طريقة استخدامك لمساحة العمل، فهي تمنحك مرونة أكبر ومساحة أوسع للعرض بحيث يمكنك فتح أكثر من مستند في الوقت نفسه أو توسيع الشاشة لتسهيل إنجاز مهامك.

وفي كثير من الأحيان يمكن أن تكون هذه الشاشة الثانية ببساطة جهاز التلفزيون. كل ما تحتاج إليه هو كابل HDMI يتوافق مع منافذ الكمبيوتر، وبمجرد توصيله تستطيع إما عكس الشاشة أو توسيعها للحصول على مساحة عمل إضافية.

ولا يقتصر الأمر على الإنتاجية فقط، بل يمكنك أيضاً استخدام هذه الطريقة لتقديم عرض عملي أو حتى لتحويل ليلة مشاهدة الأفلام إلى تجربة ممتعة على شاشة كبيرة مباشرة من الكمبيوتر.

استخدام الهوائي الرقمي

إذا كنت تذكر أيام البث التناظري، فالهوائي لا يزال وسيلة متاحة لمشاهدة قنواتك. يكفي أن توصل الهوائي بكابل محوري في الجزء الخلفي من التلفزيون لتتمكن من التقاط إشارات الأبراج المحلية. ورغم أن الهوائيات الرقمية قد تحتاج لبعض الإرشادات عند الإعداد، إلا أن استخدامها بسيط جداً وسيمنحك إمكانية الوصول إلى مجموعة من القنوات المجانية.

وتتوفر هذه الهوائيات اليوم بأحجام وأشكال متعددة، ما يجعل من السهل العثور على خيار يناسب منزلك.
 
