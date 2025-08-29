28
أحد أفضل الهواتف لشبكات الجيل الخامس.. إليكم جديد Oppo
Lebanon 24
29-08-2025
|
00:18
من المتوقع أن تطلق Oppo قريباً هاتفها الجديد +Oppo Find X9 الذي جهّز بأفضل المواصفات والكاميرات، وصمم ليعمل بكفاءة ممتازة مع شبكات 5G.
وحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وزود بشاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.59 بوصة، دقة عرضها (2760/1256) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، مدعومة بتفنية Dolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات.
سيعمل الهاتف بنظام "أندرويد-16" مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 9500 المطور بتقنية 3
نانومتر
، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابابت.
كاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، كما حصل على كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60
إطارا في الثانية
.
زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وتقنية Circle to Search التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وبطارية بسعة 7025 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط.
