Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أحد أفضل الهواتف لشبكات الجيل الخامس.. إليكم جديد Oppo

Lebanon 24
29-08-2025 | 00:18
A-
A+
Doc-P-1410393-638920487542724704.jpg
Doc-P-1410393-638920487542724704.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

من المتوقع أن تطلق Oppo قريباً هاتفها الجديد +Oppo Find X9 الذي جهّز بأفضل المواصفات والكاميرات، وصمم ليعمل بكفاءة ممتازة مع شبكات 5G.

وحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وزود بشاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.59 بوصة، دقة عرضها (2760/1256) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، مدعومة بتفنية Dolby Vision لتوفير عرض مميز للفيديوهات.
Advertisement

سيعمل الهاتف بنظام "أندرويد-16" مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Mediatek Dimensity 9500 المطور بتقنية 3 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابابت.

كاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، كما حصل على كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية.

زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وتقنية Circle to Search التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وبطارية بسعة 7025 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط.
مواضيع ذات صلة
Honor تطلق واحدا من أفضل الهواتف القابلة للطي
lebanon 24
29/08/2025 09:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم مواصفات الهاتف الأفضل من غوغل
lebanon 24
29/08/2025 09:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
جُهّز بأفضل المواصفات.. Xiaomi تُعلن عن هاتفها الجديد
lebanon 24
29/08/2025 09:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
زياد الرحباني كما رآه الجيل الجديد: هل فهمه من لم يعش زمنه؟
lebanon 24
29/08/2025 09:50:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2025-08-28
16:37 | 2025-08-28
13:20 | 2025-08-28
09:00 | 2025-08-28
08:09 | 2025-08-28
06:57 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24