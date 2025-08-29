29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
غوغل تكشف عن ساعتها المتطورة
Lebanon 24
29-08-2025
|
09:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
غوغل
عن ساعتها الجديدة التي حصلت على مواصفات وتقنيات تجعلها من بين أفضل الساعات الذكية.
Advertisement
حصلت Google Pixel Watch 4 على تصميم أنيق، وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (45/45/12.3) ملم، وزنه 31 غ، وحميت بهيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المتين المقاوم للصدمات والخدوش.
شاشتها أتت LTPO AMOLED بمقاس 1.4 بوصة، دقة عرضها (456/456) بيكسل، كثافتها 461 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 شديد المتانة.
تعمل الساعة بنظام
android
Wear OS 6، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno A702، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت.
دعمتها غوغل بمايكروفونات ومكبرات صوت للاستماع للموسيقى وإجراء المكالمات الصوتية، وتقنية
bluetooth
6.0، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في
الدم
، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم، وحساسات لقياس درجة حرارة الجسم.
وحصلت الساعة أيضا على تقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنية لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وزوّدت ببطارية بسعة 455 ميلي أمبير. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
غوغل تكشف عن Genie 3: تمهيد الطريق نحو ذكاء شبيه بالبشر
Lebanon 24
غوغل تكشف عن Genie 3: تمهيد الطريق نحو ذكاء شبيه بالبشر
29/08/2025 19:18:42
29/08/2025 19:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تطبيق شهير من غوغل لم يعد متاحًا على ساعة آبل
Lebanon 24
تطبيق شهير من غوغل لم يعد متاحًا على ساعة آبل
29/08/2025 19:18:42
29/08/2025 19:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن ساعة Galaxy Watch8
Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن ساعة Galaxy Watch8
29/08/2025 19:18:42
29/08/2025 19:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو فاعور خلال لقاء في مستشفى راشيا: نريد أن ننتقل به الى مصاف المستشفيات المتطورة
Lebanon 24
أبو فاعور خلال لقاء في مستشفى راشيا: نريد أن ننتقل به الى مصاف المستشفيات المتطورة
29/08/2025 19:18:42
29/08/2025 19:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
bluetooth
android
مار ال
روسيا
سوميا
snap
الصن
قد يعجبك أيضاً
بمواصفات ممتازة.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد
06:59 | 2025-08-29
29/08/2025 06:59:04
Lebanon 24
Lebanon 24
8 خطوات تحميك من اختراق شبكات Wi-Fi العامة
Lebanon 24
8 خطوات تحميك من اختراق شبكات Wi-Fi العامة
02:50 | 2025-08-29
29/08/2025 02:50:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد أفضل الهواتف لشبكات الجيل الخامس.. إليكم جديد Oppo
Lebanon 24
أحد أفضل الهواتف لشبكات الجيل الخامس.. إليكم جديد Oppo
00:18 | 2025-08-29
29/08/2025 12:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة مراهق.. OpenAI تدخل ضوابط أبوية على ChatGPT!
Lebanon 24
بعد وفاة مراهق.. OpenAI تدخل ضوابط أبوية على ChatGPT!
23:00 | 2025-08-28
28/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بهذه الطرق يمكنك استخدام التلفزيون الذكي بدون إنترنت... اكتشفها!
Lebanon 24
بهذه الطرق يمكنك استخدام التلفزيون الذكي بدون إنترنت... اكتشفها!
16:37 | 2025-08-28
28/08/2025 04:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:59 | 2025-08-29
بمواصفات ممتازة.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد
02:50 | 2025-08-29
8 خطوات تحميك من اختراق شبكات Wi-Fi العامة
00:18 | 2025-08-29
أحد أفضل الهواتف لشبكات الجيل الخامس.. إليكم جديد Oppo
23:00 | 2025-08-28
بعد وفاة مراهق.. OpenAI تدخل ضوابط أبوية على ChatGPT!
16:37 | 2025-08-28
بهذه الطرق يمكنك استخدام التلفزيون الذكي بدون إنترنت... اكتشفها!
13:20 | 2025-08-28
"واتساب" يطلق ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي.. تعرفوا إليها!
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
29/08/2025 19:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 19:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 19:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24