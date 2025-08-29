Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تكشف عن ساعتها المتطورة

Lebanon 24
29-08-2025 | 09:17
A-
A+
Doc-P-1410602-638920811835237034.jpg
Doc-P-1410602-638920811835237034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت غوغل عن ساعتها الجديدة التي حصلت على مواصفات وتقنيات تجعلها من بين أفضل الساعات الذكية.
Advertisement
 
حصلت Google Pixel Watch 4 على تصميم أنيق، وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (45/45/12.3) ملم، وزنه 31 غ، وحميت بهيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المتين المقاوم للصدمات والخدوش.

شاشتها أتت LTPO AMOLED بمقاس 1.4 بوصة، دقة عرضها (456/456) بيكسل، كثافتها 461 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 شديد المتانة.
 
تعمل الساعة بنظام android Wear OS 6، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno A702، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت.
 
دعمتها غوغل بمايكروفونات ومكبرات صوت للاستماع للموسيقى وإجراء المكالمات الصوتية، وتقنية bluetooth 6.0، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم، وحساسات لقياس درجة حرارة الجسم.

وحصلت الساعة أيضا على تقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنية لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وزوّدت ببطارية بسعة 455 ميلي أمبير. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
غوغل تكشف عن Genie 3: تمهيد الطريق نحو ذكاء شبيه بالبشر
lebanon 24
29/08/2025 19:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تطبيق شهير من غوغل لم يعد متاحًا على ساعة آبل
lebanon 24
29/08/2025 19:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن ساعة Galaxy Watch8
lebanon 24
29/08/2025 19:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور خلال لقاء في مستشفى راشيا: نريد أن ننتقل به الى مصاف المستشفيات المتطورة
lebanon 24
29/08/2025 19:18:42 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

bluetooth

android

مار ال

روسيا

سوميا

snap

الصن

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:59 | 2025-08-29
02:50 | 2025-08-29
00:18 | 2025-08-29
23:00 | 2025-08-28
16:37 | 2025-08-28
13:20 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24