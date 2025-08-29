غوغل تكشف عن ساعتها المتطورة

كشفت عن ساعتها الجديدة التي حصلت على مواصفات وتقنيات تجعلها من بين أفضل الساعات الذكية.

حصلت Google Pixel Watch 4 على تصميم أنيق، وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (45/45/12.3) ملم، وزنه 31 غ، وحميت بهيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المتين المقاوم للصدمات والخدوش.



شاشتها أتت LTPO AMOLED بمقاس 1.4 بوصة، دقة عرضها (456/456) بيكسل، كثافتها 461 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 3000 شمعة/م، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 شديد المتانة.

تعمل الساعة بنظام Wear OS 6، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno A702، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية 32 غيغابايت.

دعمتها غوغل بمايكروفونات ومكبرات صوت للاستماع للموسيقى وإجراء المكالمات الصوتية، وتقنية 6.0، وحساسات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في ، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم، وحساسات لقياس درجة حرارة الجسم.



وحصلت الساعة أيضا على تقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنية لطلب النجدة عبر الأقمار الصناعية في حالات الطوارئ، وزوّدت ببطارية بسعة 455 ميلي أمبير. (روسيا اليوم)