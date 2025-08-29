مفاجأة لمُستخدمي "فيسبوك".. الأمر غير متوقع

أثار تحديث جديد من شركة "ميتا" موجة من الجدل، بعدما اكتشف مستخدمون قدرة تطبيق "فيس بوك" على الوصول إلى صورهم الخاصة في ألبوم الكاميرا وتحليلها، حتى وإن لم يتم نشرها أو مشاركتها من قبل.

الميزة التي وصفتها الشركة بأنها "مدعومة بالذكاء الاصطناعي" تهدف - وفقاً لميتا - إلى تقديم اقتراحات مثل: ألبومات تلقائية لصور السفر، وتجميع لقطات مميزة، أو إبراز لحظات خاصة، لكن المفاجأة أن عدداً من المستخدمين أكدوا ظهور الإعدادات مفعلة لديهم دون أن يمنحوها إذناً مسبقاً.





"ميتا" من جانبها تقول إن هذه الخاصية "اختيارية" ويمكن إيقافها، لكنها لم تُقنع الكثيرين الذين رأوا في الأمر "تسللاً غير مبرر" إلى خصوصيتهم.





ويُبرز هذا الالتباس أهمية التحقق من إعدادات الخصوصية وفهم الأذونات الممنوحة بدقة، ولإجراء ذلك يقدم موقع "تومس جايد"، طريقة التحقق من مدى وصول تطبيق "ميتا" إلى ألبوم الصور على "فيس بوك"، وإلغاء الاشتراك إذا لزم الأمر، كالآتي:





1- فتح تطبيق "فيس بوك" وانتقال إلى الإعدادات ثم الوصول إلى تفضيلات الحساب.





2. البحث عن اقتراحات مشاركة "ألبوم الكاميرا" وفتح صفحة التفضيلات، حيث يمكن معرفة ما إذا كانت الميزات ممكّنة حالياً على الحساب الشخصي.





3. التحقق من ميزتي " الكاميرا" وتعطيلهما. إذا ظهر أيٌّ منهما باللون الأزرق، فهذا يعني أن هذه الميزة نشطة حالياً وأن "ميتا" تستخدم الصور، أما اللون ، يشير إلى أنها لم تعد تملك صلاحية الوصول إلى ألبوم الكاميرا.





خطورة تفعيل الخاصية