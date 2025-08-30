Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

من "هواوي".. سماعات جديدة بمواصفات مميزة

Lebanon 24
30-08-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1410790-638921105042905044.jpg
Doc-P-1410790-638921105042905044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة هواوي رسميًا FreeBuds SE 4، الإصدار الجديد من سماعاتها اللاسلكية الرخيصة الثمن الأكثر مبيعًا، وهي تُعد الأولى في سلسلة SE التي تدعم تقنية الإلغاء النشط للضوضاء (ANC).
Advertisement
 
 
وتوفر السماعات ثلاثة أوضاع مختلفة لإلغاء الضوضاء الخارجية، مع قدرة على خفض الضوضاء تصل إلى 24 ديسيبل، وذلك بفضل نظام مكوّن من ثلاثة ميكروفونات، لالتقاط الصوت وتحسين العزل.


وتأتي السماعات مدعومة بمحركات صوتية ديناميكية قياسها 10 ملم، مع دعم ترميز الصوتيات SBC و AAC و mSBC. وأما من ناحية التصميم، فتتشابه السماعات وعلبة الشحن بنحو كبير مع الجيل السابق FreeBuds SE 3، مع وزن خفيف يبلغ 4.3 جرامات لكل سماعة.
 

وتعد هواوي المستخدمين بما يصل إلى 50 ساعة من زمن التشغيل الإجمالي باستخدام علبة الشحن، إذ يمكن أن تدوم السماعات حتى 7 ساعات عند تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، وما يصل إلى 10 ساعات عند إيقافها، مع منفذ USB Type-C للشحن.


وتدعم السماعات أيضًا الاتصال عبر bluetooth 5.4، وتأتي مع تصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، فضلًا عن ميزة التحكم عبر النقرات.


ومن المقرر أن تتوفر سماعات Huawei FreeBuds SE 4 في الأسواق بسعر قدره 79 دولارًا أمريكيًا، وتُطرح بلونين، هما الأبيض والأسود.


وتُعد سماعات FreeBuds SE من هواوي خيارات اقتصادية مناسبة للعديد من المستخدمين الذين يرغبون في تجربة صوتية مميزة عبر السماعات اللاسلكية، إضافة إلى مزايا أخرى إضافية مثل عمر البطارية الطويل نسبيًا، علمًا بأن هواوي توفر تلك السماعات في الدول العربية. (aitnews)
مواضيع ذات صلة
بلا قيود.. أرقام "مميّزة" للبنانيين
lebanon 24
30/08/2025 11:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" تنعي بوحبيب: لبنان فقد برحيله شخصية مميّزة
lebanon 24
30/08/2025 11:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء أمنيون يحذرون: "سماعات البلوتوث قد تتيح التنصت"
lebanon 24
30/08/2025 11:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24
جديد "ألفا" للمُشتركين.. خطوط مميزة وهذه أسعارها
lebanon 24
30/08/2025 11:19:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

شركة هواوي

bluetooth

حسين ال

الطويل

أمريكي

جمالي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2025-08-29
16:00 | 2025-08-29
14:00 | 2025-08-29
09:17 | 2025-08-29
06:59 | 2025-08-29
02:50 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24