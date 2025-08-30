29
تكنولوجيا وعلوم
من "هواوي".. سماعات جديدة بمواصفات مميزة
Lebanon 24
30-08-2025
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
شركة هواوي
رسميًا FreeBuds SE 4، الإصدار الجديد من سماعاتها اللاسلكية الرخيصة الثمن الأكثر مبيعًا، وهي تُعد الأولى في سلسلة SE التي تدعم تقنية الإلغاء النشط للضوضاء (ANC).
وتوفر السماعات ثلاثة أوضاع مختلفة لإلغاء الضوضاء الخارجية، مع قدرة على خفض الضوضاء تصل إلى 24 ديسيبل، وذلك بفضل نظام مكوّن من ثلاثة ميكروفونات، لالتقاط الصوت وتحسين العزل.
وتأتي السماعات مدعومة بمحركات صوتية ديناميكية قياسها 10 ملم، مع دعم ترميز الصوتيات SBC و AAC و mSBC. وأما من ناحية التصميم، فتتشابه السماعات وعلبة الشحن بنحو كبير مع الجيل السابق FreeBuds SE 3، مع وزن خفيف يبلغ 4.3 جرامات لكل سماعة.
وتعد
هواوي
المستخدمين بما يصل إلى 50 ساعة من زمن التشغيل الإجمالي باستخدام علبة الشحن، إذ يمكن أن تدوم السماعات حتى 7 ساعات عند تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، وما يصل إلى 10 ساعات عند إيقافها، مع منفذ USB Type-C للشحن.
وتدعم السماعات أيضًا الاتصال عبر
bluetooth
5.4، وتأتي مع تصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، فضلًا عن ميزة التحكم عبر النقرات.
ومن المقرر أن تتوفر سماعات Huawei FreeBuds SE 4 في الأسواق بسعر قدره 79 دولارًا أمريكيًا، وتُطرح بلونين، هما الأبيض والأسود.
وتُعد سماعات FreeBuds SE من هواوي خيارات اقتصادية مناسبة للعديد من المستخدمين الذين يرغبون في تجربة صوتية مميزة عبر السماعات اللاسلكية، إضافة إلى مزايا أخرى إضافية مثل عمر البطارية
الطويل
نسبيًا، علمًا بأن هواوي توفر تلك السماعات في
الدول العربية
.
(aitnews)
