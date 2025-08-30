Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمُستخدمي شاشات "سامسونغ".. خبر يهمكم

Lebanon 24
30-08-2025
كشفت "مايكروسوفت" عن عزمها إدماج مساعدها الذكي كوبايلوت Copilot في أجهزة التلفاز والشاشات الذكية الخاصة بشركة سامسونج بدايةً من إصدارات عام 2025، ليصبح متاحًا للمستخدمين مباشرةً من واجهة النظام.
وسيوفر المساعد إمكانات متعددة مثل اقتراح الأفلام، وتقديم ملخصات للحلقات دون حرق للأحداث، فضلًا عن الإجابة عن الأسئلة العامة.


ويظهر Copilot على الشاشة بهيئة تفاعلية متحركة شبيهة بالتصميم الذي عرضته مايكروسوفت الشهر الماضي، إذ يتخذ شكل شخصية ودية تتفاعل مع المستخدم عبر الحركات والصوت.


وسيظهر المساعد تلقائيًا في أجهزة سامسونج المدعومة من خلال نظام التشغيل Tizen OS، إلى جانب خدمات مثل Samsung Daily Plus وميزة الضغط للبحث Click to Search.


ويمكن الوصول إلي المساعد الذكي باستخدام الأوامر الصوتية أو عبر جهاز التحكم، مع إمكانية تسجيل الدخول لتجربة أكثر تخصيصًا تسمح للمساعد بالرجوع إلى تفضيلات المستخدم ومحادثاته السابقة.


ويبدأ طرح Copilot في إصدارات سامسونج الجديدة، ومنها شاشات Micro RGB و neo qled و OLED و The Frame Pro و The Frame، إضافة إلى شاشات العرض الذكية M7 و M8 و M9.


ومن المنتظر أن يوفر Copilot إمكانات تعليمية إضافية، مثل تلخيص المحتوى الوثائقي أو شرح المفاهيم العلمية التي قد تظهر في أثناء مشاهدة برنامج أو فيلم، وهو ما قد يعزز دور التلفاز كمنصة معرفية وليس للترفيه فقط.


يُذكر أن مايكروسوفت أعلنت سابقًا نيتها توفير مساعدها الذكي Copilot في أجهزة تلفاز LG أيضاً. (aitnews)
