Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

رغم العروض المليارية.. استقالات تضرب ميتا!

Lebanon 24
30-08-2025 | 06:17
A-
A+
Doc-P-1410923-638921569134042776.jpg
Doc-P-1410923-638921569134042776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت وحدة الذكاء الاصطناعي الفائق في ميتا موجة من الاستقالات السريعة لعدد من أبرز الباحثين، وذلك على الرغم من العروض المالية الضخمة التي قدّمتها الشركة لاستقطابهم.
Advertisement
 
وكشفت تقارير  عن أزمة متصاعدة؛ إذ إن شنغجيا تشاو، الذي شارك في ابتكار ChatGPT في OpenAI، والذي عُيّن قبل أيام فقط كبيرًا لعلماء الذكاء الاصطناعي في ميتا، هدّد بالاستقالة، ووقّع وثائق للعودة إلى OpenAI، وترك منصبه الجديد.

وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، فإن هذه ليست الحالة الوحيدة؛ إذ غادر موظفون وباحثون حديثًا بعد مدة وجيزة من الانضمام، منهم عالم التعلم الآلي إيثان نايت، والباحث السابق في OpenAI آفي فيرما، وعالم الأبحاث ريشاب أغاروال.

وخسرت ميتا حديثًا قادة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل تشايا نايك ولوريدانا كريسان، مع أنهم أمضوا ما يقارب عشرة أعوام داخل الشركة.

وكان زوكربيرغ قد كشف في وقت سابق من هذا العام عن تأسيس وحدة Meta Superintelligence Labs (MSL)، التي وُصفت بأنها مشروع ضخم يهدف إلى دفع الشركة إلى صدارة سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.

ولتحقيق ذلك، قدّمت ميتا عروضًا مالية ضخمة وصلت إلى مئات الملايين من الدولارات، وقُدّرت القيمة الإجمالية للمكافآت المالية بنحو مليار دولار لاستقطاب باحثين من OpenAI وDeepMind وآبل.

لكن بعد مرور أشهر قليلة فقط، بدأت الوحدة تعاني معدلات استقالة مرتفعة؛ فقد أفاد موقع Wired أن ثلاثة باحثين على الأقل غادروا وحدة الذكاء الاصطناعي في ميتا. وكان من أبرز المغادرين ريشاب أغاروال القادم من DeepMind التابعة لجوجل براتب قُدّر بنحو مليون دولار سنويًا.

وتشير تقارير إلى أن الاستقالات تعود إلى عمليات إعادة هيكلة وتغييرات في الأولويات، فضلًا عن إشراف مشدد من الإدارة العليا. وقد قسّمت الشركة حديثًا فرق الذكاء الاصطناعي إلى أربع وحدات، الأمر الذي زاد الاضطرابات داخل الشركة.

وفي الوقت نفسه، أوضح ديميس هاسابيس، المؤسس المشارك لـ DeepMind، في مقابلة حديثة أن الباحثين الكبار في مجال الذكاء الاصطناعي يسعون إلى “التأثير في كيفية تطور الذكاء الاصطناعي العام AGI، وضمان إدخاله إلى العالم بأمان”، ولا يسعون فقط إلى الرواتب.

ويبدو أن شركة OpenAI هي أكبر جهة مستفيدة من هذه التطورات. إذ انضمت أيضًا المديرة التنفيذية السابقة في ميتا تشايا نايك إلى OpenAI للعمل على مبادرات خاصة.

ومع أن OpenAI سبق لها أن انتقدت أسلوب ميتا في التوظيف ووصفته بأنه “مثير للاستياء”، فإنها اليوم تستقبل موظفين سابقين في ميتا يؤكدون أن “الرسالة أهم من المكافآت المالية”.

وتكشف الاستقالات الأخيرة أن العروض المالية وحدها قد لا تكون كافية لبناء فريق موحّد قادر على المنافسة، حتى مع استثمارات ميتا الكبيرة ومحاولاتها تقليص الفجوة مع المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي، بالاستعانة بقيادات مثل الرئيس السابق لشركة Scale AI ألكسندر وانغ، والرئيس التنفيذي السابق لمنصة GitHub نات فريدمان.

ويظل التساؤل مطروحًا عن كون ميتا ستتمكن من إعادة مشروعها الطموح في الذكاء الاصطناعي الفائق إلى الاستقرار، أم أنها ستواصل فقدان المزيد من المواهب والعقول.
مواضيع ذات صلة
"ميتا" ترفض تعديل نموذجها رغم الغرامات اليومية.. كم تبلغ الغرامات؟
lebanon 24
30/08/2025 22:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيسف للحدث: رغم أهمية الإنزالات الجوية للمساعدات في غزة لكنها خطيرة وعرضة للفوضى
lebanon 24
30/08/2025 22:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نظارات "هالو" الذكية: منافسة جديدة لنظارات ميتا بسعر 299 دولاراً
lebanon 24
30/08/2025 22:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ميتا تنسحب من سوق الإعلانات السياسية في أوروبا: تعقيدات قانونية "لا تُحتمل"
lebanon 24
30/08/2025 22:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

زوكربيرغ

فريدمان

الفجوة

العليا

الملا

جمالي

العلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:22 | 2025-08-30
11:51 | 2025-08-30
06:41 | 2025-08-30
05:00 | 2025-08-30
02:00 | 2025-08-30
23:00 | 2025-08-29
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24