Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

جديد تيك توك.. تحديث مهم على الـDMs

Lebanon 24
30-08-2025 | 06:41
A-
A+
Doc-P-1410930-638921583513930873.jpeg
Doc-P-1410930-638921583513930873.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت منصة تيك توك مزايا جديدة في خدمة الرسائل المباشرة (DMs)، تتيح للمستخدمين إرسال رسائل صوتية تصل مدتها إلى 60 ثانية، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة ما يصل إلى تسع صور أو مقاطع فيديو في المحادثات الفردية والجماعية.
Advertisement

وتسعى تيك توك من خلال هذه التحديثات إلى توسيع دورها من مجرد منصة ترفيهية إلى مساحة للتواصل اليومي بين المستخدمين، بما يجعل تجربتها أقرب إلى تطبيقات المراسلة الشهيرة مثل واتساب وإنستاجرام و iMessage.

وبحسب الشركة، فإنه يمكن للمستخدمين التقاط الصور أو مقاطع الفيديو مباشرةً عبر الكاميرا أو اختيار محتوى من ألبوم الهاتف وتحريره قبل الإرسال.

ووضعت تيك توك قيودًا لأغراض السلامة، إذ لا يمكن للمستخدم إرسال صورة أو فيديو كأول رسالة عند بدء محادثة جديدة، كما تعرض المنصة إشعارات لحماية الخصوصية قبل مشاركة أي محتوى شخصي.

وأوضحت المنصة أن الرسائل المباشرة تظل غير متاحة لمن هم دون سن 16 عامًا، في حين أُضيفت آليات حماية إضافية للمستخدمين بين 16 و 18 عامًا، منها أنظمة تلقائية لرصد الصور غير اللائقة وحجبها، حتى لا تصل إلى الطرف الآخر مطلقًا. وأما المستخدمون البالغون فوق 18 عامًا، فسوف يمكنهم تفعيل هذه الميزة من إعدادات التطبيق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطوير قدرات تيك توك في مجال المراسلة، بعد أن أطلقت العام الماضي ميزة المحادثات الجماعية التي تتيح التواصل مع ما يصل إلى 32 شخصًا، وأتبعتها حديثًا بميزة غرف الدردشة الخاصة بالمبدعين لتعزيز التفاعل بين صناع المحتوى ومتابعيهم.

وأكدت الشركة أن المزايا الجديدة ستبدأ بالوصول إلى المستخدمين حول العالم تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.
مواضيع ذات صلة
"تيك توك" ينجو من الحظر في أميركا: تطبيق جديد واتفاق شبه مكتمل
lebanon 24
30/08/2025 22:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميزة جديدة" من إنستغرام تنافس تيك توك
lebanon 24
30/08/2025 22:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصيني بشأن تيك توك
lebanon 24
30/08/2025 22:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة نجم "تيك توك" شاب عن 28 عاماً: فترة وجودك معنا كانت قصيرة
lebanon 24
30/08/2025 22:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24

واتساب

فوق 18

كاني

دمين

تيار

سابي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:22 | 2025-08-30
11:51 | 2025-08-30
06:17 | 2025-08-30
05:00 | 2025-08-30
02:00 | 2025-08-30
23:00 | 2025-08-29
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24