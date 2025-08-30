25
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هاتف مصفح مزود بأفضل المواصفات.. تعرّفوا إليه
Lebanon 24
30-08-2025
|
11:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت شركة Cubot بالإعلان عن هاتفها الجديد الذي جهّز بهيكل شديد المتانة وزوّد بمواصفات تجعله من بين أفضل الأجهزة الذكية.
ويتميز هاتف KingKong Mini 4 بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (128.7/61/16.9) ملم، وزنه 192 غ.
Advertisement
أما شاشته فأتت من نوع IPS LCD بمقاس 4.7 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 373 بيكسل/الإنش تقريبا.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Unisoc Tiger T616، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة لتوسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.
كاميرته الأساسية أتت بدقة 48 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.
وزوّد الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 10 واط.(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
جُهّز بأفضل المواصفات.. Xiaomi تُعلن عن هاتفها الجديد
Lebanon 24
جُهّز بأفضل المواصفات.. Xiaomi تُعلن عن هاتفها الجديد
31/08/2025 02:05:49
31/08/2025 02:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم مواصفات الهاتف الأفضل من غوغل
Lebanon 24
إليكم مواصفات الهاتف الأفضل من غوغل
31/08/2025 02:05:49
31/08/2025 02:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سنزود الناتو بأفضل الأسلحة
Lebanon 24
ترامب: سنزود الناتو بأفضل الأسلحة
31/08/2025 02:05:49
31/08/2025 02:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد من Xiaomi بمواصفات قوية وسعر منافس
Lebanon 24
هاتف جديد من Xiaomi بمواصفات قوية وسعر منافس
31/08/2025 02:05:49
31/08/2025 02:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إطارا في الثانية
روسيا اليوم
مار ال
روسيا
ابيكس
سوميا
درويد
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بسبب أعمال العنف… تعليق مؤقت لميزة "TikTok LIVE" في إندونيسيا
Lebanon 24
بسبب أعمال العنف… تعليق مؤقت لميزة "TikTok LIVE" في إندونيسيا
12:22 | 2025-08-30
30/08/2025 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد تيك توك.. تحديث مهم على الـDMs
Lebanon 24
جديد تيك توك.. تحديث مهم على الـDMs
06:41 | 2025-08-30
30/08/2025 06:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم العروض المليارية.. استقالات تضرب ميتا!
Lebanon 24
رغم العروض المليارية.. استقالات تضرب ميتا!
06:17 | 2025-08-30
30/08/2025 06:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمُستخدمي شاشات "سامسونغ".. خبر يهمكم
Lebanon 24
لمُستخدمي شاشات "سامسونغ".. خبر يهمكم
05:00 | 2025-08-30
30/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من "هواوي".. سماعات جديدة بمواصفات مميزة
Lebanon 24
من "هواوي".. سماعات جديدة بمواصفات مميزة
02:00 | 2025-08-30
30/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
Lebanon 24
موجات برد قوية ومُفاجئة.. استعدوا لموسم شتاء 2025 ـ 2026 وهكذا سيتأثر لبنان بظاهرة "لانينيا"
12:37 | 2025-08-30
30/08/2025 12:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
Lebanon 24
هل ستندلع الحرب مُجدداً في أيلول؟ هذا آخر ما توقعته ماغي فرح (فيديو)
14:34 | 2025-08-30
30/08/2025 02:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
Lebanon 24
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
01:45 | 2025-08-30
30/08/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
Lebanon 24
هذه هي قصّة جبران باسيل مع سلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-30
30/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية جلسة الحكومة.. بري يوجّه رسائل حاسمة و "الحزب" يصف علاقته بقائد الجيش بالممتازة
Lebanon 24
عشية جلسة الحكومة.. بري يوجّه رسائل حاسمة و "الحزب" يصف علاقته بقائد الجيش بالممتازة
01:00 | 2025-08-30
30/08/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:22 | 2025-08-30
بسبب أعمال العنف… تعليق مؤقت لميزة "TikTok LIVE" في إندونيسيا
06:41 | 2025-08-30
جديد تيك توك.. تحديث مهم على الـDMs
06:17 | 2025-08-30
رغم العروض المليارية.. استقالات تضرب ميتا!
05:00 | 2025-08-30
لمُستخدمي شاشات "سامسونغ".. خبر يهمكم
02:00 | 2025-08-30
من "هواوي".. سماعات جديدة بمواصفات مميزة
23:00 | 2025-08-29
"نماذج الذكاء الإصطناعي".. إليكم جديد "مايكروسوفت"
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
15:00 | 2025-08-30
31/08/2025 02:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
31/08/2025 02:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
31/08/2025 02:05:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24