هاتف مصفح مزود بأفضل المواصفات.. تعرّفوا إليه

قامت شركة Cubot بالإعلان عن هاتفها الجديد الذي جهّز بهيكل شديد المتانة وزوّد بمواصفات تجعله من بين أفضل الأجهزة الذكية.ويتميز هاتف KingKong Mini 4 بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (128.7/61/16.9) ملم، وزنه 192 غ.أما شاشته فأتت من نوع IPS LCD بمقاس 4.7 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 373 بيكسل/الإنش تقريبا.يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Unisoc Tiger T616، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة لتوسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.كاميرته الأساسية أتت بدقة 48 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 ، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.وزوّد الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 10 واط.(روسيا اليوم)