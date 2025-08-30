Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هاتف مصفح مزود بأفضل المواصفات.. تعرّفوا إليه

Lebanon 24
30-08-2025 | 11:51
A-
A+
Doc-P-1410998-638921769640815112.jpg
Doc-P-1410998-638921769640815112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت شركة Cubot بالإعلان عن هاتفها الجديد الذي جهّز بهيكل شديد المتانة وزوّد بمواصفات تجعله من بين أفضل الأجهزة الذكية. 

ويتميز هاتف KingKong Mini 4 بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، أبعاده (128.7/61/16.9) ملم، وزنه 192 غ.
Advertisement

أما شاشته فأتت من نوع IPS LCD بمقاس 4.7 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 373 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Unisoc Tiger T616، ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة لتوسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 48 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزوّد الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع شاحن باستطاعة 10 واط.(روسيا اليوم)


مواضيع ذات صلة
جُهّز بأفضل المواصفات.. Xiaomi تُعلن عن هاتفها الجديد
lebanon 24
31/08/2025 02:05:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم مواصفات الهاتف الأفضل من غوغل
lebanon 24
31/08/2025 02:05:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنزود الناتو بأفضل الأسلحة
lebanon 24
31/08/2025 02:05:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف جديد من Xiaomi بمواصفات قوية وسعر منافس
lebanon 24
31/08/2025 02:05:49 Lebanon 24 Lebanon 24

إطارا في الثانية

روسيا اليوم

مار ال

روسيا

ابيكس

سوميا

درويد

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:22 | 2025-08-30
06:41 | 2025-08-30
06:17 | 2025-08-30
05:00 | 2025-08-30
02:00 | 2025-08-30
23:00 | 2025-08-29
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24