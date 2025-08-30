مزايا جديدة من "تيك توك".. تعرّفوا إليها

Advertisement

مزايا جديدة أطلقتها منصة "تيك توك" في خدمة الرسائل المباشرة (DMs)تسمح للمستخدمين إرسال رسائل صوتية تصل مدتها إلى 60 ثانية، ومشاركة ما يصل إلى 9 صور أو مقاطع فيديو في المحادثات الفردية والجماعية.هذه المنصة تهدف عبر المزايا الإضافية إلى تطوير مجالاتها والانتقال من مجرد منصة ترفيهية إلى مساحة للتواصل اليومي بين المستخدمين، وهي خطوة من شأنها أن تجعلها في مصاف تطبيقات شهيرة مثل " " و"إنستغرام".وأشارت المنصة إلى أنه بإمكان المستخدمين التقاط الصور أو مقاطع الفيديو مباشرةً عبر الكاميرا أو اختيار محتوى من ألبوم الهاتف وتحريره قبل الإرسال.ولكن لا يمكن للمستخدم إرسال صورة أو فيديو كأول رسالة عند بدء محادثة جديدة، وذلك لغايات السلامة، كما تعرض المنصة إشعارات لحماية الخصوصية قبل مشاركة أي محتوى شخصي.وبيّنت أن الرسائل المباشرة تظل غير متاحة لمن هم دون سن 16 عامًا، في حين أُضيفت آليات حماية إضافية للمستخدمين بين 16 و 18 عامًا، منها أنظمة تلقائية لرصد الصور غير اللائقة وحجبها، حتى لا تصل إلى الطرف الآخر مطلقًا.أما المستخدمون البالغون عامًا، فسوف يمكنهم تفعيل هذه الميزة من إعدادات التطبيق.(إرم نيوز)