اكتشاف مهم حول كوكب سيريس

ذكرت مجلة Science Advances أن علماء من الأميركية اكتشفوا أن كوكب سيريس القزمي كان يمتلك في الماضي الظروف اللازمة لوجود الحياة.

وأشارت المجلة إلى أن علماء حول العالم كانوا يعتقدون لعقود أن كوكب سيريس، أصغر الكواكب القزمة في النظام الشمسي، كان مجرد تجمع من الصخور والجليد. ورغم احتوائه على الماء، لم يكن معروفا مصدر الطاقة على هذا الكوكب.



وأظهرت الدراسة الحديثة التي أجراها علماء جامعة وجود مصدر للحرارة على هذا الجسم السماوي. وحصل العلماء على البيانات من مسبار "داون" الفضائي التابع لوكالة ، الذي اكتشف بقعا على الكوكب القزم حددها العلماء على أنها رواسب ملحية.

وباستخدام نموذج محاكاة حاسوبي، وجد العلماء أنه قبل 2.5 إلى 4 مليارات سنة، كان من الممكن أن يولّد التحلل الإشعاعي في النواة الصخرية حرارة كافية للحفاظ على النشاط الحراري المائي على الكوكب، ما يشير إلى أن حياة ميكروبية بسيطة ربما كانت موجودة على سيريس.