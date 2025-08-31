26
اكتشاف مهم حول كوكب سيريس
Lebanon 24
31-08-2025
|
09:49
A-
A+
ذكرت مجلة Science Advances أن علماء من
جامعة أريزونا
الأميركية اكتشفوا أن كوكب سيريس القزمي كان يمتلك في الماضي الظروف اللازمة لوجود الحياة.
وأشارت المجلة إلى أن علماء
الفلك
حول العالم كانوا يعتقدون لعقود أن كوكب سيريس، أصغر الكواكب القزمة في النظام الشمسي، كان مجرد تجمع من الصخور والجليد. ورغم احتوائه على الماء، لم يكن معروفا مصدر الطاقة على هذا الكوكب.
وأظهرت الدراسة الحديثة التي أجراها علماء جامعة
أريزونا
وجود مصدر للحرارة على هذا الجسم السماوي. وحصل العلماء على البيانات من مسبار "داون" الفضائي التابع لوكالة
ناسا
، الذي اكتشف بقعا على الكوكب القزم حددها العلماء على أنها رواسب ملحية.
وباستخدام نموذج محاكاة حاسوبي، وجد العلماء أنه قبل 2.5 إلى 4 مليارات سنة، كان من الممكن أن يولّد التحلل الإشعاعي في النواة الصخرية حرارة كافية للحفاظ على النشاط الحراري المائي على الكوكب، ما يشير إلى أن حياة ميكروبية بسيطة ربما كانت موجودة على سيريس.
أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق
Lebanon 24
أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق
15:59 | 2025-08-31
31/08/2025 03:59:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف معدن جديد على المريخ.. ماذا يعني ذلك؟
Lebanon 24
اكتشاف معدن جديد على المريخ.. ماذا يعني ذلك؟
15:54 | 2025-08-31
31/08/2025 03:54:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا شجّع "ChatGPT" مراهقًا على الانتحار!
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا شجّع "ChatGPT" مراهقًا على الانتحار!
15:13 | 2025-08-31
31/08/2025 03:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Apple TV 4K يحلّ فوضى أجهزة التحكّم عن بُعد
Lebanon 24
Apple TV 4K يحلّ فوضى أجهزة التحكّم عن بُعد
11:35 | 2025-08-31
31/08/2025 11:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة.. "ديب سيك" تستخدم شرائح "هواوي" بدلاً من "إنفيديا"
Lebanon 24
لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة.. "ديب سيك" تستخدم شرائح "هواوي" بدلاً من "إنفيديا"
06:58 | 2025-08-31
31/08/2025 06:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
