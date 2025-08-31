Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

اكتشاف مهم حول كوكب سيريس

Lebanon 24
31-08-2025 | 09:49
ذكرت مجلة Science Advances أن علماء من جامعة أريزونا الأميركية اكتشفوا أن كوكب سيريس القزمي كان يمتلك في الماضي الظروف اللازمة لوجود الحياة.
وأشارت المجلة إلى أن علماء الفلك حول العالم كانوا يعتقدون لعقود أن كوكب سيريس، أصغر الكواكب القزمة في النظام الشمسي، كان مجرد تجمع من الصخور والجليد. ورغم احتوائه على الماء، لم يكن معروفا مصدر الطاقة على هذا الكوكب.

وأظهرت الدراسة الحديثة التي أجراها علماء جامعة أريزونا وجود مصدر للحرارة على هذا الجسم السماوي. وحصل العلماء على البيانات من مسبار "داون" الفضائي التابع لوكالة ناسا، الذي اكتشف بقعا على الكوكب القزم حددها العلماء على أنها رواسب ملحية.
 
وباستخدام نموذج محاكاة حاسوبي، وجد العلماء أنه قبل 2.5 إلى 4 مليارات سنة، كان من الممكن أن يولّد التحلل الإشعاعي في النواة الصخرية حرارة كافية للحفاظ على النشاط الحراري المائي على الكوكب، ما يشير إلى أن حياة ميكروبية بسيطة ربما كانت موجودة على سيريس.
 
 
 

