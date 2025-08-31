Apple TV 4K يحلّ فوضى أجهزة التحكّم عن بُعد

Advertisement

المشكلة الشائعة التي يواجهها كثيرون هي إبقاء جهاز تحكم التلفزيون قريبًا فقط لاستخدام زر "الإدخال"، لكن هناك حيلة بسيطة داخل إعدادات Apple TV تتيح لك الاستغناء عنه نهائيًا.الفكرة تقوم على إعادة برمجة زر في جهاز تحكم Apple TV (مثلاً زر كتم الصوت) ليصبح مسؤولًا عن فتح قائمة الإدخالات في التلفزيون. وبذلك، تضغط الزر نفسه للتنقل بين مداخل HDMI المختلفة، بدلًا من حمل جهاز آخر.الخطوات سهلة:- افتح الإعدادات في Apple TV > الأجهزة عن بُعد والأجهزة > مستوى الصوت > التعرف على جهاز جديد.- عند مطالبتك بالضغط مطولًا على زر الكتم، التقط جهاز تحكم التلفزيون واضغط مطولًا على زر تغيير الإدخال.- بعد ربط الزرين، ستتمكن من التبديل بين الإدخالات من خلال جهاز Apple TV فقط.الميزة أن العملية مجانية وسريعة، ويمكن التراجع عنها في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات. وهكذا تختفي الفوضى على الطاولة أو مسند القدمين، ويصبح جهاز تحكم واحد كافيًا.بالنسبة لمن لا يستخدم زر كتم الصوت أصلًا، فهذا حل مثالي لتقليل الأجهزة حولك، من دون الحاجة إلى شراء جهاز تحكم عالمي باهظ الثمن. (pocket lint)