تكنولوجيا وعلوم

Apple TV 4K يحلّ فوضى أجهزة التحكّم عن بُعد

Lebanon 24
31-08-2025 | 11:35
امتلاك Apple TV 4K لا يقتصر على كونه أسرع وأذكى من واجهة التلفزيون التقليدي، بل يمكنه أيضًا أن ينقذك من الحاجة إلى أجهزة تحكم إضافية، خصوصًا عند التبديل بين مداخل الـHDMI.

المشكلة الشائعة التي يواجهها كثيرون هي إبقاء جهاز تحكم التلفزيون قريبًا فقط لاستخدام زر "الإدخال"، لكن هناك حيلة بسيطة داخل إعدادات Apple TV تتيح لك الاستغناء عنه نهائيًا.
الفكرة تقوم على إعادة برمجة زر في جهاز تحكم Apple TV (مثلاً زر كتم الصوت) ليصبح مسؤولًا عن فتح قائمة الإدخالات في التلفزيون. وبذلك، تضغط الزر نفسه للتنقل بين مداخل HDMI المختلفة، بدلًا من حمل جهاز آخر.

الخطوات سهلة:

- افتح الإعدادات في Apple TV > الأجهزة عن بُعد والأجهزة > التحكم في مستوى الصوت > التعرف على جهاز جديد.

- عند مطالبتك بالضغط مطولًا على زر الكتم، التقط جهاز تحكم التلفزيون واضغط مطولًا على زر تغيير الإدخال.

- بعد ربط الزرين، ستتمكن من التبديل بين الإدخالات من خلال جهاز Apple TV فقط.

الميزة أن العملية مجانية وسريعة، ويمكن التراجع عنها في أي وقت بالعودة إلى الإعدادات. وهكذا تختفي الفوضى على الطاولة أو مسند القدمين، ويصبح جهاز تحكم واحد كافيًا.

بالنسبة لمن لا يستخدم زر كتم الصوت أصلًا، فهذا حل مثالي لتقليل الأجهزة حولك، من دون الحاجة إلى شراء جهاز تحكم عالمي باهظ الثمن. (pocket lint)

 
