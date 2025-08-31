25
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
اكتشاف معدن جديد على المريخ.. ماذا يعني ذلك؟
Lebanon 24
31-08-2025
|
15:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن علماء من معهد SETI عن اكتشاف معدن جديد على سطح
المريخ
يُسمى هيدروكسي كبريتات الحديديك، وذلك بعد تحليل بيانات مطياف
الاستطلاع
التصويري المدمج للمريخ (CRISM) التابعة لناسا. ويمثل هذا الاكتشاف دليلًا إضافيًا على أن الكوكب الأحمر كان يتمتع في الماضي بظروف جيولوجية ومائية أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد.
Advertisement
يتشكل هذا المعدن عادةً في بيئات غنية بالماء والحديد والكبريت، ويتطلب وجود الأكسجين ودرجات حرارة مرتفعة تتجاوز 100 درجة مئوية، ما يشير إلى دور النشاط البركاني والحراري الأرضي في نشأته. ووفق البحث المنشور في مجلة نيتشر، فإن هذه العمليات حدثت خلال العصر الأمازوني في آخر 3 مليارات سنة.
العلماء رصدوا هذا المعدن في منطقتي جوفينتاي تشاسما وآرام كايوس داخل وادي مارينيريس، حيث قارنوا البصمات الطيفية مع معادن مشابهة على الأرض تتشكل في بيئات حمضية ورطبة. كما دعمت دراسات سابقة لمركبة "بيرسيفيرانس" هذه الفرضية، بعدما كشفت عن وجود معادن مثل الكاولينيت التي تتطلب بيئات دافئة ورطبة للغاية.
يشير هذا الاكتشاف إلى أن المريخ كان في مرحلة ما أكثر دفئًا ورطوبة، وربما شبيهًا بالأرض، ما يعزز احتمالات أنه كان قادرًا على احتضان الحياة. ويخطط العلماء لاستهداف هذه المناطق مستقبلًا لاستكشافها ميدانيًا بحثًا عن مزيد من الأدلة حول التاريخ البيئي للكوكب الأحمر.
مواضيع ذات صلة
أميركا تُلوّح بسحب يدها من لبنان: ماذا يعني ذلك عمليًا؟
Lebanon 24
أميركا تُلوّح بسحب يدها من لبنان: ماذا يعني ذلك عمليًا؟
01/09/2025 04:04:46
01/09/2025 04:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
شعار سوريا الجديد.. ماذا يعني؟
Lebanon 24
شعار سوريا الجديد.. ماذا يعني؟
01/09/2025 04:04:46
01/09/2025 04:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"ناسا" تكتشف سر اختفاء المياه والحياة على المريخ
Lebanon 24
"ناسا" تكتشف سر اختفاء المياه والحياة على المريخ
01/09/2025 04:04:46
01/09/2025 04:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غزة تدخل تعريف "المجاعة" رسميًا: ماذا يعني ذلك الآن… وماذا يلزم فورًا؟
Lebanon 24
غزة تدخل تعريف "المجاعة" رسميًا: ماذا يعني ذلك الآن… وماذا يلزم فورًا؟
01/09/2025 04:04:46
01/09/2025 04:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
على المري
الاستطلاع
الأمازون
المريخ
المري
بركان
العلم
بريتا
تابع
قد يعجبك أيضاً
أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق
Lebanon 24
أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق
15:59 | 2025-08-31
31/08/2025 03:59:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا شجّع "ChatGPT" مراهقًا على الانتحار!
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا شجّع "ChatGPT" مراهقًا على الانتحار!
15:13 | 2025-08-31
31/08/2025 03:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Apple TV 4K يحلّ فوضى أجهزة التحكّم عن بُعد
Lebanon 24
Apple TV 4K يحلّ فوضى أجهزة التحكّم عن بُعد
11:35 | 2025-08-31
31/08/2025 11:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشاف مهم حول كوكب سيريس
Lebanon 24
اكتشاف مهم حول كوكب سيريس
09:49 | 2025-08-31
31/08/2025 09:49:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة.. "ديب سيك" تستخدم شرائح "هواوي" بدلاً من "إنفيديا"
Lebanon 24
لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة.. "ديب سيك" تستخدم شرائح "هواوي" بدلاً من "إنفيديا"
06:58 | 2025-08-31
31/08/2025 06:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
Lebanon 24
"فيلا" فنان معروف تتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بهويّة الفاعل!
08:27 | 2025-08-31
31/08/2025 08:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار "الجديد" قدّمت آخر نشرة: صار لازم ودعكن إلى اللقاء (فيديو)
07:17 | 2025-08-31
31/08/2025 07:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
07:28 | 2025-08-31
31/08/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
31/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-08-31
31/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:59 | 2025-08-31
أنتاركتيكا على حافة "نقطة اللاعودة": ذوبان متسارع يهدد مدن العالم بالغرق
15:13 | 2025-08-31
بالفيديو... هكذا شجّع "ChatGPT" مراهقًا على الانتحار!
11:35 | 2025-08-31
Apple TV 4K يحلّ فوضى أجهزة التحكّم عن بُعد
09:49 | 2025-08-31
اكتشاف مهم حول كوكب سيريس
06:58 | 2025-08-31
لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغيرة.. "ديب سيك" تستخدم شرائح "هواوي" بدلاً من "إنفيديا"
23:00 | 2025-08-30
مزايا جديدة من "تيك توك".. تعرّفوا إليها
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
01/09/2025 04:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
01/09/2025 04:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
01/09/2025 04:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24