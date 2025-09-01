غوغل تطلق Pixel 10 Pro XL.. هذه ميّزاته

Advertisement

- رئيسية بدقة 50 ميغابكسل

- فائقة الاتساع بدقة 48 ميغابكسل

- مقربة بدقة 48 ميغابكسل

أعلنت شركة عن إطلاق هاتفها الجديد Pixel 10 Pro XL، وهو الطراز الأكبر والأكثر تقدماً في سلسلة Pixel 10، ويتميز بمواصفات قوية تجمع بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي.الهاتف يأتي بأبعاد 162.8 × 76.6 × 8.5 ملم، ويزن 232 غراماً، مع هيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، ما يسمح باستخدامه تحت الماء بعمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة. ويتوفر بأربعة ألوان: الأبيض، الأخضر، ، والأسود.ويضم الجهاز شاشة Super Actua OLED بقياس 6.8 بوصة، تقدم دقة عالية وسطوعاً يصل إلى 3300 شمعة/م²، مع معدل تحديث 120 .من الناحية التقنية، يعمل الهاتف بمعالج Tensor G5 المصنوع بتقنية 3 ، مدعوماً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، ويعمل بنظام أندرويد 16 مع ضمان تحديثات رئيسة لمدة 7 سنوات.أما الكاميرات، فتتكون من ثلاث عدسات خلفية:بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 42 ميغابكسل، ما يمنح صوراً احترافية في مختلف ظروف الإضاءة. كما يدعم الهاتف أدوات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي لإزالة أو تعديل العناصر داخل الصور.الهاتف مزود ببطارية سعة 5200 ميلي أمبير/ساعة، مع شحن سريع بقوة 45 واط يتيح الوصول إلى 70% خلال نصف ساعة فقط. كما يضم ميزة PixelSnap للشحن المغناطيسي المعتمد على معيار Qi2، المشابهة لميزة MagSafe في آيفون.ويُباع الهاتف بسعر يبدأ من 1099 دولاراً، ليصبح أقوى هواتف غوغل حتى الآن.