Advertisement

متفرقات

غوغل تطلق Pixel 10 Pro XL.. هذه ميّزاته

Lebanon 24
01-09-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1411462-638923096731473850.png
Doc-P-1411462-638923096731473850.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة غوغل عن إطلاق هاتفها الجديد Pixel 10 Pro XL، وهو الطراز الأكبر والأكثر تقدماً في سلسلة Pixel 10، ويتميز بمواصفات قوية تجمع بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي.
Advertisement

الهاتف يأتي بأبعاد 162.8 × 76.6 × 8.5 ملم، ويزن 232 غراماً، مع هيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، ما يسمح باستخدامه تحت الماء بعمق 1.5 متر لمدة نصف ساعة. ويتوفر بأربعة ألوان: الأبيض، الأخضر، الرمادي، والأسود.

ويضم الجهاز شاشة Super Actua OLED بقياس 6.8 بوصة، تقدم دقة عالية وسطوعاً يصل إلى 3300 شمعة/م²، مع معدل تحديث 120 هرتز.

من الناحية التقنية، يعمل الهاتف بمعالج Tensor G5 المصنوع بتقنية 3 نانومتر، مدعوماً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت، ويعمل بنظام أندرويد 16 مع ضمان تحديثات رئيسة لمدة 7 سنوات.

أما الكاميرات، فتتكون من ثلاث عدسات خلفية:
- رئيسية بدقة 50 ميغابكسل
- فائقة الاتساع بدقة 48 ميغابكسل
- مقربة بدقة 48 ميغابكسل

بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 42 ميغابكسل، ما يمنح صوراً احترافية في مختلف ظروف الإضاءة. كما يدعم الهاتف أدوات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي لإزالة أو تعديل العناصر داخل الصور.

الهاتف مزود ببطارية سعة 5200 ميلي أمبير/ساعة، مع شحن سريع بقوة 45 واط يتيح الوصول إلى 70% خلال نصف ساعة فقط. كما يضم ميزة PixelSnap للشحن المغناطيسي المعتمد على معيار Qi2، المشابهة لميزة MagSafe في آيفون.

ويُباع الهاتف بسعر يبدأ من 1099 دولاراً، ليصبح أقوى هواتف غوغل حتى الآن.
 
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
غوغل تعزز هواتف Pixel 10 بقدرات ذكاء اصطناعي عالية
lebanon 24
01/09/2025 11:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تضيف ميزة الترجمة التلقائية لمستخدمي Pixel عبر "سيركل للبحث"
lebanon 24
01/09/2025 11:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة "التحقق من الهوية" لحماية هواتف بيكسل
lebanon 24
01/09/2025 11:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" عالميًا مع حجوزات ذكية
lebanon 24
01/09/2025 11:41:22 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

الرمادي

نانومتر

سي ال

درويد

هرتز

snap

راما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:00 | 2025-09-01
03:00 | 2025-09-01
02:00 | 2025-09-01
23:00 | 2025-08-31
15:59 | 2025-08-31
15:54 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24