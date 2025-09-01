Advertisement

متفرقات

أزمة جديدة: صحف عالمية تحذف مقالات كتبها الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
01-09-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1411499-638923149800335505.png
Doc-P-1411499-638923149800335505.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أشهر قليلة من إعلان مجلة بيزنس إنسايدر خطتها لشطب ثلث موظفيها في ظل تزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، واجهت المجلة فضيحة مدوية بعدما اضطرت إلى حذف مقالات تبين أنها مكتوبة كليًا بالذكاء الاصطناعي.
Advertisement

صحيفة برس غازيت البريطانية كشفت أن مجلات ومواقع مرموقة مثل "وايرد" و"إندكس أون سينسورشيب" اضطرت بدورها إلى حذف موضوعات مشابهة نُشرت باسم كاتب يُدعى ماراغو بلانشارد، الذي تبيّن أنه استخدم أدوات ذكاء اصطناعي لافتعال قصص وتلفيقات.

من بين الأمثلة، نشر بلانشارد مقالًا يتحدث عن بلدة تعدين وهمية في كولورادو، وأزواج "يتزوجون" عبر ألعاب مثل "ماينكرافت" و"روبلوكس". لم يكتشف المحررون التلفيق إلا بعد النشر، ما أثار صدمة داخل الأوساط الصحفية.

مجلة وايرد نشرت مقال اعتذار في أغسطس الجاري بعنوان: "كيف تعرضت وايرد للاحتيال من كاتب استخدم الذكاء الاصطناعي"، وأقرت بفشلها في اكتشاف الاحتيال قبل النشر، رغم خبرتها التقنية.

أما بيزنس إنسايدر، فحذفت مقالات لبلانشارد كانت قد نُشرت في أبريل الماضي، بينها مقالات شخصية عن العمل عن بُعد والأبوة المتأخرة، ووضعت مكانها رسالة تقول: "تم حذف هذا المقال لعدم استيفائه معايير بيزنس إنسايدر".

وتشكل هذه القضية انتكاسة كبيرة للجهود الرامية إلى تقليل تكاليف غرف الأخبار عبر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. فقد أظهرت دراستان في مارس وأغسطس أن نصف الصحفيين في العالم باتوا يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في إنتاج موادهم، ما يزيد المخاوف من التضليل وفقدان الثقة في الإعلام.
 
(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
الصين تقترح تأسيس منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
01/09/2025 14:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات.. ريادة عالمية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
lebanon 24
01/09/2025 14:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تطلق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" عالميًا مع حجوزات ذكية
lebanon 24
01/09/2025 14:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي يقلب موازين الأسواق العالمية: فرص استثمار هائلة وتهديدات لصناعات تقليدية
lebanon 24
01/09/2025 14:42:56 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

البريطانية

سكاي نيوز

البريطاني

كولورادو

الرامي

أغسطس

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:52 | 2025-09-01
04:00 | 2025-09-01
03:00 | 2025-09-01
02:00 | 2025-09-01
01:00 | 2025-09-01
23:00 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24