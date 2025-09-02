Advertisement

متفرقات

أدوات رقابية للأهل لمراقبة أطفالهم على "تشات جي بي تي".. بعد حادثة مأساوية

Lebanon 24
02-09-2025 | 15:14
A-
A+
Doc-P-1412124-638924481021103385.png
Doc-P-1412124-638924481021103385.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة "أوبن إيه آي" الأميركية، الثلاثاء، عن خططها لإطلاق آلية جديدة تمكّن الأهل من مراقبة أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها "تشات جي بي تي" المرتبطة بأطفالهم المراهقين، وذلك بعد أن واجهت الشركة اتهامات بالمسؤولية عن حادثة مأساوية أودت بحياة فتى أميركي في أواخر أغسطس.
Advertisement

وأوضحت الشركة في منشور على مدونتها أن الآلية الجديدة ستتيح للأهل ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم المراهقين، والتحكم في كيفية استجابة "تشات جي بي تي" لهم من خلال قواعد السلوك الخاصة بالنموذج. كما ستتيح لهم تلقي تنبيهات في حال رصد "ضيق حاد" أو علامات على مشاكل نفسية أو عاطفية خلال محادثات أطفالهم، بالإضافة إلى إمكانية تعديل إعدادات الحساب وفق الحاجة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن رفع والدا فتى في كاليفورنيا، يبلغ من العمر 16 عاماً، دعوى قضائية ضد "أوبن إيه آي"، متهمين الشركة بأن "تشات جي بي تي" قد زوده بتعليمات مفصلة لإنهاء حياته وشجعه على الانتحار، مما أثار جدلاً واسعاً حول مسؤولية شركات الذكاء الاصطناعي عن المحتوى الذي تقدمه للمراهقين.

وأكدت "أوبن إيه آي" في منشورها أنها مستمرة في تحسين قدرة نماذجها على التعرف على علامات الضيق النفسي والعاطفي والاستجابة لها بفعالية أكبر، كما أعلنت أنها ستتخذ خطوات إضافية من المتوقع تنفيذها خلال الأيام الـ120 المقبلة.

واحدة من هذه الخطوات تتضمن إعادة توجيه بعض "المحادثات الحساسة" إلى نماذج التفكير الأكثر تطوراً، مثل نموذج "جي بي تي-5-ثينكينغ"، الذي يُطبق إرشادات السلامة بشكل أكثر منهجية ودقة، بهدف حماية المستخدمين، خصوصاً من الفئة العمرية الصغيرة.

وتؤكد الشركة أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة أكثر أماناً للأطفال والمراهقين أثناء استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مع إبقاء الأهل على اطلاع دائم بأنشطة أبنائهم، وتقليل المخاطر المحتملة الناتجة عن المحادثات الرقمية الحساسة.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
"شات جي بي تي" يحصد لقب البطولة في هذه اللعبة الافتراضية!
lebanon 24
03/09/2025 03:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مأساوية… وفاة ابن مؤثرة شهيرة بعد غرقه في المسبح (صورة)
lebanon 24
03/09/2025 03:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
سقط من أحد المرتفعات الجبلية.. وفاة شاعر سعودي في حادثة مأساوية
lebanon 24
03/09/2025 03:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مأساوية.. مقتل أب على يد شباب تحرشوا بابنتيه
lebanon 24
03/09/2025 03:13:55 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

أوبن إيه آي

كاليفورنيا

سكاي نيوز

التحكم في

سكاي نيو

العمري

بي تي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-09-02
15:00 | 2025-09-02
14:00 | 2025-09-02
10:45 | 2025-09-02
06:02 | 2025-09-02
03:29 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24