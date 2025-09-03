Advertisement

متفرقات

عطل مفاجئ في ChatGPT يشعل جدلًا عالميًا حول الاعتمادية

Lebanon 24
03-09-2025
شهد تطبيق ChatGPT، أحد أشهر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، عطلًا تقنيًا واسعًا صباح الأربعاء، ما أثار موجة من الشكاوى من ملايين المستخدمين عبر منصات التواصل.
موقع "داون ديتكتور" أشار إلى آلاف البلاغات عن توقف الخدمة أو عدم استجابة الأداة عند إدخال الأوامر. وبينما أكدت شركة "أوبن إيه آي" وجود المشكلة وأنها قيد التحقيق، أثار التوقف تساؤلات عن قدرة المنصة على التعامل مع الضغط المتزايد، خصوصًا بعد إطلاق الإصدار الجديد GPT-5 مؤخرًا.

التعطل جاء في وقت حساس، إذ يعتمد أكثر من 700 مليون مستخدم أسبوعيًا على التطبيق لإنجاز مهام مهنية وشخصية، من كتابة التقارير إلى التخطيط للرحلات.

ورغم أن بعض المستخدمين أكدوا استمرار الخدمة جزئيًا، فإن حجم الشكاوى كشف عن الأثر العالمي للخلل. كما زاد القلق بشأن البنية التحتية التقنية لـ"أوبن إيه آي"، خاصة في ظل المنافسة المتسارعة في سوق الذكاء الاصطناعي.

الخبراء يعتبرون أن أي عطل في هذه المرحلة يمس ثقة المستخدمين، خصوصًا أن ChatGPT أصبح أداة رئيسية في الحياة اليومية والأعمال. ما حدث الأربعاء لم يكن مجرد خلل تقني، بل اختبار عملي لمدى جاهزية الذكاء الاصطناعي لمواكبة الطلب المتزايد، ولإثبات أن الاعتمادية لا تقل أهمية عن الابتكار.
 
(CNN إقتصادية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24