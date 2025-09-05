يعمل العلماء حاليا على تطوير شريحة قادرة على إجراء تحليل كيميائي حيوي للدم بشكل فوري، دون الحاجة إلى اللجوء إلى الأبحاث المختبرية التقليدية.

أعلن الشرقي لأكاديمية العلوم الروسية، يوري كولتشين، عن هذا المشروع على هامش الاقتصادي.



وقال كولتشين: "نحن الآن نطور شرائح ستسمح بإجراء تحليل ميدانيا، حيث يقوم الشخص بسحب العينة، بينما يقوم الجهاز بإجراء تحليل دم كيميائي حيوي كامل خلال دقائق معدودة وتقديم النتيجة."



وأضاف كولتشين: "إن مطلوب في المجالات التي تواجه الحاجة إلى معالجة كميات كبيرة من المعلومات. ويتم استخدامه حاليا في تطبيقات متنوعة، بما في ذلك الطب وعلم المحيطات. فعلى سبيل المثال، يستخدم موظفو حديقة النباتات تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لتتبع التغيرات في أعداد النباتات، تقييم سرعة نموها، رصد أمراضها، متابعة إزهارها، والعديد من العمليات الأخرى. كما تعتمد فروع الروسية على المسيرات في أعمالها اليومية."



وأشار إلى أن المسيرات تنقسم حاليا إلى ثلاثة أنواع: طائرات مسيرة، ومسيرات بحرية، ومسيرات تحت الماء. (روسيا اليوم)