صحة
تطوير شريحة ذكية لتحليل الدم ميدانيا بشكل فوري
Lebanon 24
05-09-2025
|
07:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعمل العلماء
الروس
حاليا على تطوير شريحة قادرة على إجراء تحليل كيميائي حيوي للدم بشكل فوري، دون الحاجة إلى اللجوء إلى الأبحاث المختبرية التقليدية.
أعلن
رئيس الفرع
الشرقي لأكاديمية العلوم الروسية، يوري كولتشين، عن هذا المشروع على هامش
منتدى الشرق
الاقتصادي.
وقال كولتشين: "نحن الآن نطور شرائح ستسمح بإجراء تحليل
الدم
ميدانيا، حيث يقوم الشخص بسحب العينة، بينما يقوم الجهاز بإجراء تحليل دم كيميائي حيوي كامل خلال دقائق معدودة وتقديم النتيجة."
وأضاف كولتشين: "إن
الذكاء الاصطناعي
مطلوب في المجالات التي تواجه الحاجة إلى معالجة كميات كبيرة من المعلومات. ويتم استخدامه حاليا في تطبيقات متنوعة، بما في ذلك الطب وعلم المحيطات. فعلى سبيل المثال، يستخدم موظفو حديقة النباتات تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لتتبع التغيرات في أعداد النباتات، تقييم سرعة نموها، رصد أمراضها، متابعة إزهارها، والعديد من العمليات الأخرى. كما تعتمد فروع
أكاديمية العلوم
الروسية على المسيرات في أعمالها اليومية."
وأشار إلى أن المسيرات تنقسم حاليا إلى ثلاثة أنواع: طائرات مسيرة، ومسيرات بحرية، ومسيرات تحت الماء. (روسيا اليوم)
