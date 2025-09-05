Advertisement

صحة

تطوير شريحة ذكية لتحليل الدم ميدانيا بشكل فوري

Lebanon 24
05-09-2025 | 07:37
A-
A+
Doc-P-1413183-638926799545967317.jpg
Doc-P-1413183-638926799545967317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعمل العلماء الروس حاليا على تطوير شريحة قادرة على إجراء تحليل كيميائي حيوي للدم بشكل فوري، دون الحاجة إلى اللجوء إلى الأبحاث المختبرية التقليدية.
Advertisement
 
أعلن رئيس الفرع الشرقي لأكاديمية العلوم الروسية، يوري كولتشين، عن هذا المشروع على هامش منتدى الشرق الاقتصادي.

وقال كولتشين: "نحن الآن نطور شرائح ستسمح بإجراء تحليل الدم ميدانيا، حيث يقوم الشخص بسحب العينة، بينما يقوم الجهاز بإجراء تحليل دم كيميائي حيوي كامل خلال دقائق معدودة وتقديم النتيجة."

وأضاف كولتشين: "إن الذكاء الاصطناعي مطلوب في المجالات التي تواجه الحاجة إلى معالجة كميات كبيرة من المعلومات. ويتم استخدامه حاليا في تطبيقات متنوعة، بما في ذلك الطب وعلم المحيطات. فعلى سبيل المثال، يستخدم موظفو حديقة النباتات تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لتتبع التغيرات في أعداد النباتات، تقييم سرعة نموها، رصد أمراضها، متابعة إزهارها، والعديد من العمليات الأخرى. كما تعتمد فروع أكاديمية العلوم الروسية على المسيرات في أعمالها اليومية."

وأشار إلى أن المسيرات تنقسم حاليا إلى ثلاثة أنواع: طائرات مسيرة، ومسيرات بحرية، ومسيرات تحت الماء. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية: نجدد مطالبتنا بالحماية الدولية والتدخل بشكل فوري في السويداء
lebanon 24
05/09/2025 18:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: تحليل داخلي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية لم يجد أي دليل على أن حماس سرقت بشكل منهجي المساعدات الممولة من أميركا
lebanon 24
05/09/2025 18:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
شريحة في الدماغ قد تتيح لمرضى الشلل التحكم بالأدوات
lebanon 24
05/09/2025 18:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الروحية للدروز في سوريا: نطلب وقف إطلاق نار فوري ووقف سفك الدماء والهجوم القسري
lebanon 24
05/09/2025 18:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

أكاديمية العلوم

روسيا اليوم

منتدى الشرق

رئيس الفرع

أكاديمية

مسيرات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:09 | 2025-09-05
04:57 | 2025-09-05
03:26 | 2025-09-05
02:00 | 2025-09-05
23:00 | 2025-09-04
15:30 | 2025-09-04
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24