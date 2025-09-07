Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أبل تستعد لصدمة تقنية.. الكشف عن "iPhone Air" لأول مرة

Lebanon 24
07-09-2025 | 23:00
تستعد شركة أبل للكشف عن أحدث ابتكاراتها يوم الثلاثاء 9 أيلول، حيث تشير تقارير إلى طرح جيل جديد من هواتفها يتضمن سلسلة iphone 17، إلى جانب طراز جديد كليًا يحمل اسم "iPhone Air" وساعة أبل مطورة.
ويُتوقع أن يمثل "آيفون إير" نقلة نوعية في تصميم أجهزة الشركة، بفضل هيكل أكثر نحافة وخيارات جديدة، فيما وصفته شبكة "سي إن إن" بأنه "أكبر تغيير منذ سنوات" منذ إطلاق آيفون X عام 2017 الذي استغنى عن زر "الهوم" وقدّم تقنية Face ID.

التقارير البحثية تشير إلى أن المستهلكين باتوا أقل إقبالًا على تغيير هواتفهم إلا عند وجود ميزات ثورية، وهو ما تحاول أبل تحقيقه عبر طرازها الجديد. ووفق "بلومبرغ"، سيتم الإعلان رسميًا عن "آيفون إير" خلال الحدث المرتقب.

وفي الوقت الذي جعلت فيه غوغل مساعدها الذكي Gemini محور هاتف Pixel 10، وركزت سامسونغ في galaxy s25 على مزايا الذكاء الاصطناعي، ما تزال أبل متحفظة نسبيًا في هذا المجال، مع اعتمادها على تحسينات في التصميم والتقنيات أكثر من المزايا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

مع ذلك، أكد الرئيس التنفيذي تيم كوك في تصريحات سابقة أن أبل ترى في الذكاء الاصطناعي "إحدى أعظم تقنيات العصر"، وتعمل على دمجه تدريجيًا عبر أجهزتها ومنصاتها، مع زيادة استثماراتها فيه بشكل ملحوظ. (سكاي نيوز)
