أبل تستعد لصدمة تقنية.. الكشف عن "iPhone Air" لأول مرة

Advertisement

تستعد للكشف عن أحدث ابتكاراتها يوم الثلاثاء 9 أيلول، حيث تشير تقارير إلى طرح جيل جديد من هواتفها يتضمن سلسلة 17، إلى جانب طراز جديد كليًا يحمل اسم "iPhone Air" وساعة أبل مطورة.ويُتوقع أن يمثل "آيفون إير" نقلة نوعية في تصميم أجهزة الشركة، بفضل هيكل أكثر نحافة وخيارات جديدة، فيما وصفته شبكة " إن" بأنه "أكبر تغيير منذ سنوات" منذ إطلاق آيفون X عام 2017 الذي استغنى عن زر "الهوم" وقدّم تقنية Face ID.التقارير البحثية تشير إلى أن المستهلكين باتوا أقل إقبالًا على تغيير هواتفهم إلا عند وجود ميزات ثورية، وهو ما تحاول أبل تحقيقه عبر طرازها الجديد. ووفق " "، سيتم الإعلان رسميًا عن "آيفون إير" خلال الحدث المرتقب.وفي الوقت الذي جعلت فيه مساعدها الذكي Gemini محور هاتف Pixel 10، وركزت في على مزايا ، ما تزال أبل متحفظة نسبيًا في هذا المجال، مع اعتمادها على تحسينات في التصميم والتقنيات أكثر من المزايا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.مع ذلك، أكد الرئيس التنفيذي في تصريحات سابقة أن أبل ترى في الذكاء الاصطناعي "إحدى أعظم تقنيات العصر"، وتعمل على دمجه تدريجيًا عبر أجهزتها ومنصاتها، مع زيادة استثماراتها فيه بشكل ملحوظ. (سكاي نيوز)