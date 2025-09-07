"كريتيرز".. أول فيلم رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي



دخلت شركة "OpenAI" على خط السينما عبر إنتاج أفلام الرسوم المتحركة باستخدام التوليدي، حيث تتحدى بإنتاج أفلام أسرع وأرخص مما تفعله اليوم.وبحسب ما نشرت صحيفة " " الأميركية، تقدم الشركة أدواتها وموارد الحوسبة لإنشاء فيلم رسوم متحركة طويل، يعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يُعرض في دور السينما عالميا العام المقبل.

والفيلم "كريتيرز" (Critterz)، يروي قصة مخلوقات غابة تنطلق في مغامرة، بعد أن تتعرض قريتهم لاضطراب بسبب غريب، وهو من ابتكار ، أخصائي إبداعي في OpenAI.

وتبلغ ميزانية فيلم "Critterz" أقل من 30 مليون دولار، وهي أقل بكثير من تكلفة أفلام الرسوم المتحركة المعتادة، ويخطط فريق الإنتاج لتوظيف ممثلين صوتيين للشخصيات وتعيين فنانين لرسم الرسوم التي تُدخل لاحقا إلى أدوات OpenAI، بما في ذلك GPT-5 ونماذج توليد الصور. (سكاي نيوز عربية)