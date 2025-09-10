تشويش الصور الفضائية الحساسة… غوغل تلبّي طلب هذه الدولة

Advertisement

وتُعد الجنوبية من بين الدول القليلة عالميًا، إلى جانب وروسيا، التي لا تعمل فيها تطبيقات تحديد المواقع الجغرافية من غوغل بشكل كامل. على سبيل المثال، لا توفر غوغل خرائط للمشاة في الذي يشهد نموًا سياحيًا ملحوظًا.وتنص القوانين على ضرورة تخزين البيانات الجغرافية الحيوية داخل البلاد، ما يمنح شركات التكنولوجيا المحلية مثل كاكاو ونافر السيطرة على سوق الخرائط عبر خدماتها الخاصة، والتي قد يصعب على الزوار الأجانب استخدامها.وعلى مدى نحو 20 عامًا، كانت غوغل تؤكد حاجتها إلى صور مفصلة لتقديم مسارات كاملة للطرق والمشاة، إلا أن سيول كانت ترفض مشاركة بياناتها لأسباب أمنية.وأعلنت غوغل، الثلاثاء، أنها ستبدأ التعاون مع السلطات الكورية لتنفيذ هذا التوافق.رئيس غوغل، كريس ترنر، في تصريح للصحافة "أكدنا للحكومة الكورية التزامنا بتشويش الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية كما هو مطلوب، ونخطط للحصول على صور من أطراف ثالثة كورية معتمدة".وأضاف أن الشركة ستقوم بإزالة الإحداثيات المتعلقة بالبنى التحتية الأمنية، وهو أمر تطلب استثمارًا كبيرًا من حيث الوقت والموارد.وتأتي هذه التصريحات في وقت شكلت بيانات الخرائط أحد المواضيع الرئيسة التي نوقشت بشكل عميق خلال المفاوضات التجارية الأخيرة بين وسيول، وفقًا للرئاسة الكورية الجنوبية.