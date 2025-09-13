Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"ساعة اقتصادية".. إليكم مزايا "Watch SE 3"

Lebanon 24
13-09-2025 | 16:00
تأتي ساعة آبل Watch SE 3 الجديدة مع مجموعة محسّنة من المزايا مقارنة بالجيل السابق Watch SE 2 الذي أطلقته الشركة قبل ثلاث سنوات.
 
وتُعدّ Watch SE 3 ساعة آبل الاقتصادية الأكثر تطوراً في الوقت الحالي، فهي تأتي مع العديد من المزايا المتقدمة، وتُباع بسعر منخفض مقارنةً بساعات آبل الذكية الأخرى، وتُعد خياراً مناسباً للمستخدمين الذين يرغبون في تجربة استخدام ساعات آبل للمرة الأولى دون دفع مبلغ مرتفع.
 
 
أهم مزايا الساعة الجديدة
 

شاشة تدعم خاصية التشغيل الدائم
 

تأتي ساعة آبل Watch SE 3 الجديدة بتصميم مشابه للطراز السابق، وتتوفر بمقاسين، هما: 40 ملم و 44 ملم، وتأتي مع إطار مصنوع من الألمنيوم.


وتضم شاشة تدعم خاصية التشغيل الدائم؛ مما يتيح الاطلاع على الوقت والإشعارات دون رفع المعصم. وتأتي الشاشة مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Ion-X، وهو زجاج أقوى بأربع مرات من الزجاج الذي يغطي شاشة الجيل السابق.
 

شريحة S10 المتطورة
 

تعمل Watch SE 3 الجديدة بشريحة S10 المتطورة التي توفر قدرات متقدمة للساعة، أبرزها:

- التواصل مع سيري عبر الساعة: يمكن للمستخدم طلب تنفيذ مهام معينة، والوصول إلى بيانات الصحة مباشرة عبر الأوامر الصوتية.
 

- الإيماءات: الضغط مرتين بالإبهام والسبابة لتنفيذ إجراءات سريعة مثل: الرد على المكالمات أو إيقاف المنبه.
 

- نمط عزل الصوت: تحسين جودة الصوت في المكالمات حتى في الأماكن المزدحمة.
 

- تشغيل الوسائط عبر مكبر الصوت: إمكانية تشغيل الموسيقا أو البودكاست عبر مكبر الصوت المدمج في الساعة.
 

وبفضل المودم الجديد الذي أضافته آبل إلى الساعة، تدعم Watch SE 3 شبكات الجيل الخامس (5G)؛ مما يوفر سرعات تنزيل أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة. (aitnews)
