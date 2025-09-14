بالفيديو: تطوير أول روبوت ذكي مخصص لتربية النباتات في الصين

🇨🇳
🔴ماذا سيحدث عندما يؤتي الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ثماره؟
نجح علماء صينيون في تطوير أول روبوت ذكي لتربية النباتات بالكامل في العالم.
ويمكنه حل مشاكل التربية الهجينة، وتعزيز إنتاجية المحاصيل وخفض التكاليف لصالح البشرية.pic.twitter.com/LMFqL7UfrF
— الصين بالعربية (@mog_china) September 13, 2025
