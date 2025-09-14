بالفيديو: تطوير أول روبوت ذكي مخصص لتربية النباتات في الصين

طور علماء صينيون أول ذكي عالمي مخصص لتربية النباتات بشكل كامل، ما يمثل تقدماً نوعياً في تكنولوجيا الزراعة الحديثة.



ويتميز الروبوت الجديد بقدرته على تنفيذ المهام المتعلقة بالتربية الهجينة للنباتات، ما يسهم في مواجهة تحديات الإنتاج الزراعي وزيادة كفاءة المحاصيل، مع خفض التكاليف التشغيلية.

نجح علماء صينيون في تطوير أول روبوت ذكي لتربية النباتات بالكامل في العالم.



ومن المتوقع أن يسهم الابتكار في تحسين الأمن الغذائي العالمي وتعزيز تطوير السلالات النباتية، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بتغير المناخ والنمو السكاني المتسارع، ما يجعله خطوة واعدة لإحداث تحول نوعي في إدارة الزراعة.