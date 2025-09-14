ناسا تُعيد ترتيب خطة نقل عينات المريخ إلى الأرض

أعلن مدير ، شون دافي، أن الوكالة بصدد إعادة هيكلة مشروع مهمة "MSR" الخاصة بنقل عينات من تربة وصخور إلى الأرض، في خطوة تهدف إلى تسريع الجدول وخفض التكاليف.

وقال دافي إن الخبراء يعملون على دراسة خيارات متعددة لإعادة العينات التي جمعتها مركبة Perseverance من فوهة جيزيرو على المريخ، موضحًا أن القرارات النهائية ستعتمد على الإمكانات التقنية والميزانيات المتاحة ضمن الخطط طويلة الأمد لاستكشاف الكوكب الأحمر والتي تمتد لثلاثة عقود.



وأشار إلى أن من بين الخيارات المطروحة إرسال مهمة روبوتية جديدة لا تُعيد العينات إلى الأرض، بل تقوم بدراستها مباشرة على سطح المريخ باستخدام أدوات متطورة غير متوفرة حاليًا على المسبار. واعتبر أن هذه الدراسات ستشكل أساسًا مهمًا للتحضير للبعثات المأهولة المستقبلية.



ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من كشف فريق Perseverance عن اكتشاف صخور رسوبية غير عادية في فوهة جيزيرو يُعتقد أنها قد تحمل آثارًا محتملة لنشاط حيوي قديم، ما يمنح العينات التي جُمعت قيمة علمية استثنائية، في انتظار حسم مصير مهمة "MSR". (روسيا اليوم)