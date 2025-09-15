28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تحديث ضخم في سناب شات.. وداعًا لاختفاء الرسائل!
Lebanon 24
15-09-2025
|
01:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن تطبيق
سناب شات
عن طرح ميزتين جديدتين طالما طالب بهما المستخدمون، هما: "الاحتفاظ اللانهائي" (Infinite Retention) وميزة "السلاسل الجماعية" (Group Streaks).
Advertisement
الميزة الأولى تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بسجل المحادثات إلى أجل غير مسمى، على غرار التطبيقات التقليدية، بدلًا من اختفاء الرسائل بعد فترة قصيرة كما هو معتاد في سناب شات، وأوضحت الشركة في بيانها: "لقد سمعنا مرارًا من مجتمعنا أن مستخدمي سناب شات يرغبون في حفظ محادثاتهم للأبد، ويتمنون أيضًا إمكانية بناء سلاسل مع مجموعاتهم المفضلة."
أما الميزة الثانية، السلاسل الجماعية، فتمكّن المستخدمين من إنشاء سلسلة (Streak) مشتركة مع أصدقائهم داخل مجموعة واحدة، ففي حين تتطلب السلاسل الفردية إرسال واستقبال صورة أو مقطع فيديو يوميًا بين شخصين، فإن السلاسل الجماعية أسهل في الاستمرار، إذ يمكن لأي فرد من المجموعة المساهمة في تجديدها، كما تسمح المنصة بإعادة تفعيل السلسلة الجماعية في غضون أسبوع إذا توقفت.
ويأتي هذا التحديث ضمن مساعي سناب شات لتعزيز التفاعل بين المستخدمين وتقديم خيارات أكثر مرونة، بما يتماشى مع رغبات المجتمع الرقمي المتنامية في الاحتفاظ بالمحادثات وتوسيع نطاق التواصل الجماعي.
(اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
بسبب فيديو على "سناب شات".. نجم ليفربول في ورطة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب فيديو على "سناب شات".. نجم ليفربول في ورطة (فيديو)
15/09/2025 12:40:16
15/09/2025 12:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كأنها رسالة وداع.. دوناروما يرد بقوة على إنريكي
Lebanon 24
كأنها رسالة وداع.. دوناروما يرد بقوة على إنريكي
15/09/2025 12:40:16
15/09/2025 12:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
على خطى "سناب شات".. "إنستغرام" يطلق هذه الخاصية
Lebanon 24
على خطى "سناب شات".. "إنستغرام" يطلق هذه الخاصية
15/09/2025 12:40:16
15/09/2025 12:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث جديد لإنستغرام يحمي المراهقين من الرسائل المزعجة
Lebanon 24
تحديث جديد لإنستغرام يحمي المراهقين من الرسائل المزعجة
15/09/2025 12:40:16
15/09/2025 12:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سناب شات
كاني
دمين
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين التسوق والتطبيقات... هكذا تحافظ على خصوصيتك في العالم الرقمي
Lebanon 24
بين التسوق والتطبيقات... هكذا تحافظ على خصوصيتك في العالم الرقمي
04:30 | 2025-09-15
15/09/2025 04:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ناسا تُعيد ترتيب خطة نقل عينات المريخ إلى الأرض
Lebanon 24
ناسا تُعيد ترتيب خطة نقل عينات المريخ إلى الأرض
23:00 | 2025-09-14
14/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: تطوير أول روبوت ذكي مخصص لتربية النباتات في الصين
Lebanon 24
بالفيديو: تطوير أول روبوت ذكي مخصص لتربية النباتات في الصين
16:00 | 2025-09-14
14/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "أبل" لمستخدميها.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
تحذير من "أبل" لمستخدميها.. إليكم التفاصيل
14:22 | 2025-09-14
14/09/2025 02:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الجديد بين "مايكروسوفت" و "Open AI"؟
Lebanon 24
ما الجديد بين "مايكروسوفت" و "Open AI"؟
11:00 | 2025-09-14
14/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
Lebanon 24
توتر في عشاء "التيار" في عكار بحضور عون وباسيل
12:36 | 2025-09-14
14/09/2025 12:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
سوريّ اجتاز حاجز ضهر البيدر.. قوى الأمن طاردته وبعد توقيفه هذا ما تبيّن
08:37 | 2025-09-14
14/09/2025 08:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
Lebanon 24
غيّرت مسارها... هذا ما ما جرى على متن طائرة لـ"الميدل ايست"
09:54 | 2025-09-14
14/09/2025 09:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير في إسرائيل من دولة تمتلك تاسع أقوى جيش في العالم: الهجوم عليها خطأ فادح
Lebanon 24
تحذير في إسرائيل من دولة تمتلك تاسع أقوى جيش في العالم: الهجوم عليها خطأ فادح
08:00 | 2025-09-14
14/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
14:00 | 2025-09-14
14/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:30 | 2025-09-15
بين التسوق والتطبيقات... هكذا تحافظ على خصوصيتك في العالم الرقمي
23:00 | 2025-09-14
ناسا تُعيد ترتيب خطة نقل عينات المريخ إلى الأرض
16:00 | 2025-09-14
بالفيديو: تطوير أول روبوت ذكي مخصص لتربية النباتات في الصين
14:22 | 2025-09-14
تحذير من "أبل" لمستخدميها.. إليكم التفاصيل
11:00 | 2025-09-14
ما الجديد بين "مايكروسوفت" و "Open AI"؟
10:45 | 2025-09-14
بسبب "AI Overviews".. بينسكي ميديا تقاضي غوغل
فيديو
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
15/09/2025 12:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي الشهير؟ (فيديو)
03:26 | 2025-09-15
15/09/2025 12:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
15/09/2025 12:40:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24