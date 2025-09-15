تحديث ضخم في سناب شات.. وداعًا لاختفاء الرسائل!

Advertisement

أعلن تطبيق عن طرح ميزتين جديدتين طالما طالب بهما المستخدمون، هما: "الاحتفاظ اللانهائي" (Infinite Retention) وميزة "السلاسل الجماعية" (Group Streaks).الميزة الأولى تتيح للمستخدمين الاحتفاظ بسجل المحادثات إلى أجل غير مسمى، على غرار التطبيقات التقليدية، بدلًا من اختفاء الرسائل بعد فترة قصيرة كما هو معتاد في سناب شات، وأوضحت الشركة في بيانها: "لقد سمعنا مرارًا من مجتمعنا أن مستخدمي سناب شات يرغبون في حفظ محادثاتهم للأبد، ويتمنون أيضًا إمكانية بناء سلاسل مع مجموعاتهم المفضلة."أما الميزة الثانية، السلاسل الجماعية، فتمكّن المستخدمين من إنشاء سلسلة (Streak) مشتركة مع أصدقائهم داخل مجموعة واحدة، ففي حين تتطلب السلاسل الفردية إرسال واستقبال صورة أو مقطع فيديو يوميًا بين شخصين، فإن السلاسل الجماعية أسهل في الاستمرار، إذ يمكن لأي فرد من المجموعة المساهمة في تجديدها، كما تسمح المنصة بإعادة تفعيل السلسلة الجماعية في غضون أسبوع إذا توقفت.ويأتي هذا التحديث ضمن مساعي سناب شات لتعزيز التفاعل بين المستخدمين وتقديم خيارات أكثر مرونة، بما يتماشى مع رغبات المجتمع الرقمي المتنامية في الاحتفاظ بالمحادثات وتوسيع نطاق التواصل الجماعي.