تكنولوجيا وعلوم

بين التسوق والتطبيقات... هكذا تحافظ على خصوصيتك في العالم الرقمي

Lebanon 24
15-09-2025 | 04:30
في عصر أصبح فيه الإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، بات الحفاظ على الخصوصية أمرًا في غاية الصعوبة، فمن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مرورًا بالتسوق الإلكتروني، وصولًا إلى التطبيقات المختلفة، تظل بياناتنا معرضة باستمرار للتجميع أو البيع أو حتى التسريب، ومن هنا، فإن حماية الخصوصية لم تعد رفاهية، بل ضرورة لحماية نفسك ومعلوماتك الشخصية.
1- استخدام كلمات مرور قوية ومختلفة
تجنب الاعتماد على كلمة مرور واحدة لجميع حساباتك، واحرص على أن تكون معقدة بحيث تضم حروفًا كبيرة وصغيرة وأرقامًا ورموزًا. ويفضل كذلك استخدام مدير كلمات مرور موثوق لحفظها بأمان.

2- تفعيل التحقق بخطوتين (2FA)
إضافة هذه الميزة توفر طبقة أمان إضافية لأي حساب. فحتى إذا تمكن شخص ما من معرفة كلمة مرورك، فلن يستطيع تسجيل الدخول دون رمز التحقق الذي يُرسل إلى هاتفك أو بريدك الإلكتروني.

3- مراقبة صلاحيات التطبيقات
قبل تحميل أي تطبيق، تحقق من الصلاحيات التي يطلبها. فإذا كان تطبيق لعبة يطلب الوصول إلى صورك أو رسائلك، فذلك يعد أمرًا مريبًا. قلل من منح الأذونات قدر المستطاع.

4- استخدام شبكة VPN للتصفح الآمن
يساعد الـVPN في تشفير اتصالك بالإنترنت وإخفاء موقعك الحقيقي، مما يجعل من الصعب تتبع نشاطك أو سرقة بياناتك، خاصة عند استخدام شبكات الـWi-Fi العامة. (اليوم السابع)
