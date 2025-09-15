يمكّن الروبوتات من الرؤية واللمس.. علماء يبتكرون نظام ذكاء اصطناعي جديد

Advertisement

ابتكر من الباحثين نظامًا جديدًا يدمج المعلومات البصرية واللمسية لتحريك أذرع روبوتية، مستجيبة بذكاء للبيئة المحيطة. ومقارنة بالطرق التقليدية التي تعتمد فقط على الرؤية، حقق هذا النظام معدلات نجاح أعلى، مما يشكّل تقدمًا كبيرًا في مجال “ الفيزيائي المتعدد الحواس” (multimodal physical AI).استند الفريق البحثي في تطوير إلى نظام ALOHA (A Low-cost Open-source Hardware System for Bimanual Teleoperation) المفتوح المصدر الذي طورته خصوصًا لدعم الأبحاث الخاصة بمجال تطوير الروبوتات والتشغيل من بُعد (Teleoperation).وأطلق الباحثون على النظام الجديد اسم “TactileAloha”، وقد أظهر أن الروبوت قادر على أداء مهام تتطلب تمييز الجهة الأمامية من الخلفية والالتصاق باستخدام كلتا اليدين، مثل: التعامل مع الفيلكرو والأربطة البلاستيكية. وقد مكّن هذا النظام الروبوتات من التعامل مع الأشياء المادية بدقة عبر دمج عدة مدخلات حسية لتكوين حركات تفاعلية ومتكيّفة مع طبيعة المادة.نُشرت جميع التفاصيل المتعلقة بهذا النظام في مجلة IEEE Robotics and Automation Letters بتاريخ 2 يوليو 2025. وقال Mitsuhiro Hayashibe من في جامعة Tohoku: “طورنا نظامًا يمكّن الروبوت من اتخاذ قرارات حركية بناءً على نسيج الأجسام المستهدفة، وهي أمور يصعب الحكم عليها من المعلومات البصرية فقط”.وأضاف: “هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق ذكاء اصطناعي فيزيائي متعدد الحواس، يجمع بين الرؤية واللمس تمامًا كما نفعل نحن”.