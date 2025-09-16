سناب شات يتيح حفظ المحادثات بشكل دائم لأول مرة

Advertisement

أعلن تطبيق عن إطلاق ميزتين جديدتين طال انتظارهما من قبل مستخدميه، بهدف تحسين تجربة المحادثات الجماعية والمحافظة على سجلّ الدردشات، و الميزة الأولى، التي أُطلق عليها اسم "الاحتفاظ اللانهائي"، تسمح للمستخدمين بحفظ سجلّ محادثاتهم بشكل دائم، على عكس طبيعة التطبيق الأصلية التي تقوم بحذف الرسائل تلقائياً، وهذه الميزة تُعطي المستخدمين مرونة أكبر، حيث يمكن تفعيلها أو إيقافها لكل محادثة على حدة، مع إمكانية إشعار الطرف الآخر وإعطائه خيار إيقافها أيضاً.الميزة الثانية، وهي "سلاسل المجموعات"، والتي تُسهّل على الأصدقاء الحفاظ على سلاسلهم (Streaks) معاً ، بينما تتطلب السلسلة الفردية إرسال واستقبال سناب يومياً بين شخصين، كما تُتيح سلاسل المجموعات لعدة أشخاص المساهمة في السلسلة، مما يضمن استمراريتها بسهولة أكبر ، وفي حال انتهاء السلسلة، يُمكن استعادتها خلال أسبوع، مما يمنح المستخدمين فرصة لإعادة التواصل.تأتي هذه التحديثات استجابةً مباشرةً لرغبات مجتمع سناب شات، الذي كان يُطالب طويلة بخيارات أفضل لحفظ المحادثات وبناء سلاسل جماعية. (اليوم السابع)