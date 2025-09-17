بهاتف متطور... HMD تعود للمنافسة

Advertisement

أعلنت HMD عن هاتفها الجديد الذي تتوقع أن يحقق مبيعات ممتازة ويعيدها إلى المنافسة في أسواق أجهزة أندرويد الذكية.حصل هاتف HMD Vibe على هيكل أنيق التصميم أبعاده (165/75.8/8.7) ملم، وزنه 190 غ، وحمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (720/1604) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 264 بيكسل/الإنش تقريبا.يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج IPS LCD المطور بتقنية 6 ، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرو داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.