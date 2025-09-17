Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

بهاتف متطور... HMD تعود للمنافسة

Lebanon 24
17-09-2025 | 03:30
أعلنت HMD عن هاتفها الجديد الذي تتوقع أن يحقق مبيعات ممتازة ويعيدها إلى المنافسة في أسواق أجهزة أندرويد الذكية.

حصل هاتف HMD Vibe على هيكل أنيق التصميم أبعاده (165/75.8/8.7) ملم، وزنه 190 غ، وحمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.
شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (720/1604) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 264 بيكسل/الإنش تقريبا.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج IPS LCD المطور بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرو داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
