تكنولوجيا وعلوم
بهاتف متطور... HMD تعود للمنافسة
Lebanon 24
17-09-2025
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت HMD عن هاتفها الجديد الذي تتوقع أن يحقق مبيعات ممتازة ويعيدها إلى المنافسة في أسواق أجهزة أندرويد الذكية.
حصل هاتف HMD Vibe على هيكل أنيق التصميم أبعاده (165/75.8/8.7) ملم، وزنه 190 غ، وحمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.
شاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (720/1604) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعادل 264 بيكسل/الإنش تقريبا.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج IPS LCD المطور بتقنية 6
نانومتر
، ومعالج رسوميات Mali-G57، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرو داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
