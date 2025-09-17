Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Gemini يحقق 185 مليون تحميل عالميًا في أقل من عامين

Lebanon 24
17-09-2025 | 05:09
شهد تطبيق Gemini قفزة لافتة في شعبيته العالمية، حيث تمكن من اعتلاء صدارة متاجر التطبيقات متفوقًا على ChatGPT لأول مرة، مدفوعًا بنجاح نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Nano Banana المخصص لتحرير الصور.
ووفقًا لبيانات شركة Appfigures المتخصصة في تحليلات التطبيقات، ارتفعت تنزيلات Gemini بنسبة 45% على أساس شهري منذ إطلاق Nano Banana في أب الماضي، ليحقق التطبيق خلال النصف الأول من أيلول وحده 12.6 مليون تحميل مقارنة بـ 8.7 مليون في أغسطس.

بعدما كان Gemini قد بلغ المرتبة الثالثة فقط في متجر التطبيقات الأميركي في يناير 2025، قفز بسرعة إلى المركز الثاني في 8 سبتمبر، ثم إلى المركز الأول في 12 أيلول، ليطيح بـ ChatGPT إلى المركز الثاني، وظل محافظًا على الصدارة منذ ذلك الحين. وتشير البيانات إلى أن التطبيق أصبح ضمن أفضل خمسة تطبيقات آيفون في 108 دولة حول العالم.

أما على متجر Google Play، فقد ارتفع Gemini من المركز 26 في الولايات المتحدة يوم 8 سبتمبر إلى المركز الثاني حتى مطلع الأسبوع الجاري، بينما لا يزال ChatGPT محتفظًا بالمركز الأول على أندرويد.

استخدام واسع ونتائج مالية قياسية
أفاد جوش وودوارد، نائب رئيس Google Gemini وGoogle Labs، أن التطبيق استقطب 23 مليون مستخدم جديد منذ إطلاق نموذج Nano Banana، وأن هؤلاء المستخدمين شاركوا أكثر من 500 مليون صورة.

على صعيد العوائد، حقق Gemini إيرادات قدرها 6.3 مليون دولار عبر أجهزة iOS منذ بداية العام، بينها 1.6 مليون دولار في أغسطس وحده بعد إطلاق النموذج الجديد، بزيادة هائلة بلغت 1291% مقارنة بشهر كانون الثاني. وحتى منتصف سبتمبر، حقق التطبيق نحو 792 ألف دولار، ما يجعله في طريقه لمعادلة أو تجاوز عوائد أغسطس.

أرقام إجمالية لافتة
منذ إطلاقه على أندرويد في شباط 2024، ثم على iOS لاحقًا، بلغ إجمالي تنزيلات Gemini حتى الآن 185.4 مليون مرة، منها 103.7 مليون تحميل في العام 2025 وحده.
 
