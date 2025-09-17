تسريحات في غوغل تثير القلق.. أكثر من 200 متعاقد يفقدون وظائفهم

Advertisement

أفاد تقريرٌ صادرٌ عن Wired، أن أكثر من 200 موظفٍ متعاقدٍ يُساعدون جوجل في تحسين أنظمة الخاصة بها، فقدوا وظائفهم في الأسابيع الأخيرة.وقد نُفِّذت هذه التسريحات من قِبَل شركة GlobalLogic المُتعاقدة مع جهاتٍ خارجية، والتي تُدير مُعظم أعمال جوجل في مجال تقييم الذكاء الاصطناعي، وقد زادت عمليات التسريح من مخاوف العديد من هؤلاء الموظفين من أن جهودهم تُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مما قد يُؤدي في إلى الاستغناء عنهم.عمل المتعاقدون على مهام مثل مراجعة وتحرير ردود الدردشة جيميني من جوجل، وصقل الملخصات المُولّدة بالذكاء الاصطناعي لبحث جوجل، و هذا العمل، الذي يُوصف غالبًا بـ"تقييم الذكاء الاصطناعي"، تطلّب منهم التحقق من دقة إجابات النظام، ووضوحها، وكونها مبنية على مصادر موثوقة.وكان العديد ممن يُطلق عليهم "المقيّمون المتميزون" حاصلين على شهادات عليا، وخلفيات مهنية في مجالات التدريس والكتابة والبحث، وعلى الرغم من طبيعة وظائفهم المتخصصة، يقول الموظفون إنهم واجهوا أجورًا منخفضة، ومواعيد نهائية ضيقة، وأمانًا وظيفيًا متدنيًا للغاية.ويزعم البعض أن شركة جلوبال لوجيك كانت تستخدم خبراتها لتدريب أنظمة مصممة لأتمتة العمل الذي كانوا يؤدونه.وتشير وثائق داخلية اطلعت عليها وايرد إلى أن الشركة كانت تُطور أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على تقييم ردود روبوتات الدردشة تلقائيًا.وهناك أيضًا تقارير عن تفاوتات متزايدة داخل . كان العمال الذين عينتهم جلوبال لوجيك مباشرةً يتقاضون ما بين 28 و32 دولارًا في الساعة، بينما كان المتعاقدون الذين تم جلبهم عبر وكالات خارجية يتقاضون ما بين 18 و22 دولارًا مقابل نفس المهام. أما المقيّمون العامون، الذين لم يكونوا بحاجة إلى شهادات عليا، فقد تقاضوا أجورًا أقل رغم انخراطهم أحيانًا في مشاريع أكثر تعقيدًا. (اليوم السابع)