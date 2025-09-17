Advertisement

صحة

في دولة عربية.. إطلاق منصة رقمية لمكافحة المخدرات

Lebanon 24
17-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1418335-638937511417713955.jpg
Doc-P-1418335-638937511417713955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت سلطنة عمان، الأربعاء، المنصة الوطنية للتوعية بمخاطر الإدمان والمؤثرات العقلية "حياة"، كأول منصة رقمية في السلطنة تعنى بتقديم خدمات توعوية واستشارية متكاملة في مجال الوقاية والعلاج من المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب توفير قنوات دعم مباشرة للأفراد وأسرهم وفئات المجتمع.
Advertisement
 
 
ووفق وكالة الأنباء العمانية، تأتي المنصة بالشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الإعلام ووزارة الثقافة والرياضة والشباب.
 

كما يأتي إطلاق هذه المنصة استجابة للتحديات الاجتماعية المرتبطة بانتشار المخدرات وتزايد أعداد المدمنين، والحاجة إلى توفر بيانات ومعلومات توجيهية وتوعوية موثوقة في مكان واحد، من خلال توفير بيئة إلكترونية آمنة وفعالة وسهلة الوصول للوقاية، والدعم، والتوعية، والإرشاد والعلاج والتأهيل.
 

وتعد منصة "حياة" إحدى المبادرات الوطنية التي تنسجم مع أولويات رؤية "عمان 2040"، لا سيما في محورها المتعلق ببناء مجتمع آمن وصحي ومتماسك، وتهدف المنصة إلى بناء مجتمع واع ومسؤول، وإيجاد بيئة آمنة خالية من المخدرات، من خلال استهدافها للمتعافين الذين مروا بتجربة الإدمان ويحتاجون إلى الدعم والتحفيز لاستكمال طريق التعافي وعدم الانتكاس، والباحثين عن التغيير من المدمنين والذين لم يتخذوا قراراً للتغيير، والأسر التي يعاني أحد أفرادها من الإدمان، وتبحث عن التمكين وأدوات الفهم والدعم.


وتقدم منصة "حياة" خدمات استشارية سرية ومجانية في الجوانب النفسية والطبية والاجتماعية والدينية، من خلال عدد من المختصين المؤهلين، وتتيح المنصة للمستخدمين التواصل المباشر مع المختصين، والذين يعملون بسرية تامة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، أو من خلال الدردشة الفورية عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير مواد مرئية وتوعوية ومقالات تثقيفية وتجارب مرئية وسمعية حية للمتعافين.
 

وتتميز المنصة ببيئتها التفاعلية مع مختلف فئات المستخدمين، حيث لا تقدم المنصة محتوى مباشراً بل تبدأ بسلسلة من الأسئلة التفاعلية التي توجه المستخدمين في مسار خاص، مصمم بعناية ليتناسب مع الحالة النفسية والاجتماعية لكل فئة.
 


كذلك، تتميز المنصة بسهولتها إذ يمكن لأي مستخدم التسجيل والاستفادة من الخدمات في خطوات بسيطة وهو ما يعزز الثقة ويشجع الأفراد على المبادرة بطلب المساعدة.
 
مواضيع ذات صلة
‎وفد من المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان في صيدا زار مكتب مكافحة المخدرات في الجنوب
lebanon 24
18/09/2025 09:01:56 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تنشر مقاتلات "إف-35" في بورتوريكو لمكافحة عصابات المخدرات
lebanon 24
18/09/2025 09:01:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: مكافحة المخدرات أولوية لحماية المجتمع اللبناني
lebanon 24
18/09/2025 09:01:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: هناك جهود كبيرة وتنسيق أمني لمكافحة المخدرات وفككنا العديد من معامل الكبتاغون بالتعاون مع أجهزة أمنية شقيقة
lebanon 24
18/09/2025 09:01:56 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

تكنولوجيا وعلوم

وزارة التربية والتعليم

وكالة الأنباء

وزارة الإعلام

وزارة الصحة

الدينية

الرياض

العلم

عماني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
00:00 | 2025-09-18
16:00 | 2025-09-17
14:00 | 2025-09-17
10:59 | 2025-09-17
09:34 | 2025-09-17
05:09 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24