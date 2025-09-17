27
تكنولوجيا وعلوم
بمناسبة "كسوف الشمس" المتوقع قريباً.. مُفاجأة من "غوغل"!
Lebanon 24
17-09-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة
غوغل
مفاجأة رقمية مميزة لعشاق
الفلك
بمناسبة الكسوف الجزئي للشمس المتوقع في الحادي والعشرين من أيلول 2025، حيث وفرت
محرك البحث
تجربة تفاعلية عبر رسم متحرك يظهر مشهد مرور القمر أمام الشمس وحجبه لجزء من ضوئها.
ويمكن للمستخدمين مشاهدة هذا
العرض
الرقمي بمجرد البحث عن كلمتي "كسوف الشمس" أو "Solar Eclipse"، في محاكاة بصرية توضح ما سيشهده سكان بعض مناطق العالم خلال الحدث.
وسيبدأ الكسوف الجزئي في الساعة 9:59 مساءً بتوقيت غرينيتش ويستمر حتى الثالثة و23 دقيقة صباحاً، ولا يُتوقع أن يكون هذا الكسوف مرئياً في أي من
الدول العربية
، إذ أن مساره يتركز في نصف
الكرة
الجنوبي ليظهر بوضوح في
نيوزيلندا
وفيجي وأستراليا وأجزاء من القارة
القطبية
الجنوبية، بينما تبقى مناطق
الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا خارج نطاق الظاهرة.
(24)
