بمناسبة "كسوف الشمس" المتوقع قريباً.. مُفاجأة من "غوغل"!

أطلقت شركة مفاجأة رقمية مميزة لعشاق بمناسبة الكسوف الجزئي للشمس المتوقع في الحادي والعشرين من أيلول 2025، حيث وفرت تجربة تفاعلية عبر رسم متحرك يظهر مشهد مرور القمر أمام الشمس وحجبه لجزء من ضوئها.

Advertisement



ويمكن للمستخدمين مشاهدة هذا الرقمي بمجرد البحث عن كلمتي "كسوف الشمس" أو "Solar Eclipse"، في محاكاة بصرية توضح ما سيشهده سكان بعض مناطق العالم خلال الحدث.