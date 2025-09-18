Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"آبل" تطلق تحديثا ضخما ﻷجهزتها

Lebanon 24
18-09-2025 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1418381-638937742027581679.jpg
Doc-P-1418381-638937742027581679.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت "آبل" تحديثا برمجيا شاملا لكل أجهزتها، بما فيها "آيفون" و"ماك" و"آيباد" والساعة الذكية، حيث يقدم التحديث واجهة مستخدم جديدة كليا، أطلق عليها اسم "الزجاج السائل". 
 
ويتميز هذا التصميم الجديد بشفافية أكبر وأناقة في العرض، ما يجعل الإشعارات والقوائم وأيقونات التطبيقات تبدو وكأنها قطعة زجاج ملساء تتناغم مع المحتوى المعروض.
Advertisement
 
وإلى جانب التغيير الجمالي، يأتي التحديث بميزات ذكية عملية، مثل قدرة الهاتف على التعامل تلقائيا مع المكالمات المشبوهة وتنبيه المستخدم بها، بالإضافة إلى دعم الترجمة التلقائية وتقديم اقتراحات مخصصة للأماكن التي يمكن زيارتها. ومن اللافت أن كل أنظمة "آبل" تحمل الآن رقم إصدار موحد هو iOS 26 لأول مرة في تاريخ الشركة، ما يعكس سياسة جديدة في التسمية تعتمد على سنة الإصدار.

وعلى الرغم من هذه الإضافات، واجه التحديث انتقادات واسعة، حيث عبر عدد من المستخدمين عن تفضيلهم التصميم القديم، بينما أشار مطورون إلى أن النظام ما يزال يعاني من بعض المشاكل التقنية التي قد تؤثر على أداء بعض التطبيقات. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
بطاريات ضخمة.. "هذا بديل كهرباء الدولة"
lebanon 24
18/09/2025 09:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديث عاجل من واتساب لسد ثغرة على أجهزة آبل
lebanon 24
18/09/2025 09:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تحديث جديد من آبل
lebanon 24
18/09/2025 09:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"ديب سيك" تطلق تحديث V3.1 للذكاء الاصطناعي.. مع قدرة استيعاب أكبر
lebanon 24
18/09/2025 09:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

روسيا

جمالي

العرض

دمين

نبيه

شام

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2025-09-17
16:00 | 2025-09-17
14:00 | 2025-09-17
10:59 | 2025-09-17
09:34 | 2025-09-17
05:09 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24