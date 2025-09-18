28
"آبل" تطلق تحديثا ضخما ﻷجهزتها
Lebanon 24
18-09-2025
|
00:00
A-
A+
أطلقت "آبل" تحديثا برمجيا شاملا لكل أجهزتها، بما فيها "آيفون" و"ماك" و"آيباد" والساعة الذكية، حيث يقدم التحديث واجهة مستخدم جديدة كليا، أطلق عليها اسم "الزجاج السائل".
ويتميز هذا التصميم الجديد بشفافية أكبر وأناقة في
العرض
، ما يجعل الإشعارات والقوائم وأيقونات التطبيقات تبدو وكأنها قطعة زجاج ملساء تتناغم مع المحتوى المعروض.
وإلى جانب التغيير الجمالي، يأتي التحديث بميزات ذكية عملية، مثل قدرة الهاتف على التعامل تلقائيا مع المكالمات المشبوهة وتنبيه المستخدم بها، بالإضافة إلى دعم الترجمة التلقائية وتقديم اقتراحات مخصصة للأماكن التي يمكن زيارتها. ومن اللافت أن كل أنظمة "آبل" تحمل الآن رقم إصدار موحد هو iOS 26 لأول مرة في تاريخ الشركة، ما يعكس سياسة جديدة في التسمية تعتمد على سنة الإصدار.
وعلى الرغم من هذه الإضافات، واجه التحديث انتقادات واسعة، حيث عبر عدد من المستخدمين عن تفضيلهم التصميم القديم، بينما أشار مطورون إلى أن النظام ما يزال يعاني من بعض المشاكل التقنية التي قد تؤثر على أداء بعض التطبيقات. (روسيا اليوم)
